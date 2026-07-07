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"Var Mısın Yok Musun" Bu akşam heyecan dolu 16. bölümüyle atv ekranlarında!

"Var Mısın Yok Musun" Bu akşam heyecan dolu 16. bölümüyle atv ekranlarında!

Televizyon tarihinin en çok izlenen yarışma programlarından "Var Mısın Yok Musun", Esra Erol’un enerjik sunumuyla izleyici karşısına çıkıyor. Şansın ve doğru stratejinin büyük rol oynadığı nefes kesen yarışma, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda heyecan fırtınası estirecek.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, kaderlerini belirleyecek olan kutuların ardında yerlerini aldı. Yarışmacıların kendi şanslarına güvendiği ve doğru anlarda doğru kararları vermeye çalışacağı bu amansız mücadelede tek bir hedef var: Tam 5 milyon TL'lik devasa büyük ödül!

Kutular Açıldıkça Heyecan Dozu Katlanacak

Mavi turlar mı gelecek, yoksa büyük ödül kırmızı kutularda son ana kadar korunabilecek mi? Yarışmacıların teklifler karşısında doğru zamanda alacağı riskler ve verecekleri "Varım" ya da "Yokum" kararları tüm kaderlerini tayin edecek.

Sevinç gözyaşları ile risk dolu anların bir arada yaşanacağı, ekranların en çok kazandıran yarışması "Var Mısın Yok Musun", yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon

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