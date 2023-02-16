Haberler Televizyon Videoları SON DAKİKA HABER... MADENCİLERDEN mucize dokunuş! DEPREMİN 248. saatinde ALEYNA ÖLMEZ sağ kurtarıldı!

SON DAKİKA HABER... MADENCİLERDEN mucize dokunuş! DEPREMİN 248. saatinde ALEYNA ÖLMEZ sağ kurtarıldı!

SON DAKİKA HABER... MADENCİLERDEN mucize dokunuş! DEPREMİN 248. saatinde ALEYNA ÖLMEZ sağ kurtarıldı!
16.02.2023 12:28 - Son Güncelleme: 16.02.2023 12:57

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 01:45
Merkez Bankası ne kadar bağış...
Televizyon 00:50
Ziraat Bankası ne kadar bağış...
Televizyon 01:08
RTÜK açıkladı: "400’den fazla...
Televizyon 00:30
Depremdeki ölü sayısı 1999...
Televizyon 29:51
Müge Anlı'da işlenen Mustafa...
Televizyon 07:30
Kahramanmaraş depremini, 17...
Televizyon 00:22
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan canlı...
Televizyon 02:03
EYT'de komisyon görüşmeleri...
Televizyon 00:44
YALI ÇAPKINI 20. Bölüm...
Televizyon 09:48
Esra Erol'da esrarengiz olay!...
Televizyon 06:36
Müge Anlı'daki Nuray Evci ve...
Televizyon 20:28
Esra Erol'da akıl almaz olay,...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki yıkıcı depremin ardından, bölgeye giden ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ta devam eden arama kurtarma çalışmalarında büyük bir mucize yaşandı. Madenciler depremin 11. günü 248'inci saatinde Kahramanmaraş'ta Atabey Apartmanı enkazından 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i sağ olarak çıkardı.

Televizyon Videoları

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 11. gününde 248. saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Ümitlerin tükendiği anda, ekipler iş makinesi ile çalışma yaptıkları esnada maden işçileri, AFAD ve Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri AtabeyApartmanı'nda bir ses duydular. JAK ekiplerinin de katıldığı arama çalışması sonrası 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e sağ olarak ulaşıldı. Madencilerin 'Domuz bağı' yöntemiyle ulaştıkları Aleyna Ölmez, UMKE ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yakınları ve kurtarma çalışmasına katılan ekipler büyük sevinç yaşarken, binadan yeni güzel haber verebilmek için ekipler çalışmalarına devam ettiler. Kurtarma ekibindekiler Aleyna Ölmez'in yakınlarına verdikleri bilgide, genç kız ile konuştuklarını, durumunun iyi olduğunu kaydettiler.

SON DAKİKA