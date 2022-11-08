Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 1. basamak sağlıkçılar ve eczacılar teşvik alacak! Aralık'ta koronavirüste artış olabilir

Sağlık Bakanlığı teşvik ödemeleri hakkında son dakika açıklama geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatacak 2022? Sağlık Bakanlığı teşvik ödemesi KAÇ TL, ne kadar? İşte merak edilenler!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1. basamak ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının teşvik alacağını duyurdu.

Hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili de konuşan Bakan Koca şunları söyledi, "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz."

KAMUDA TÜM SÖZLEŞMELER YENİLENİYOR



Bugüne kadar birçok kurum yeni sözleşmeler imzaladı. İşte onlardan bazıları şöyle:

- Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41 bin 500 lira

- Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31 bin 100 lira

- Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35 bin 200 lira

- Bingöl İl Özel İdaresi: 23 bin 805 lira

- Edirne Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 3 yıl, 25 bin 250 lira

- Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 21 bin 950

- Saruhanlı Belediyesi: 3 yıl, 19 bin 50

- Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25 bin lira

- Gaziantep Üniversitesi: 4 yıl, 35 bin lira

- Şanlıurfa Harran Üniversitesi: 3 yıl, 37 bin 250 lira

- Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü: 5 yıl, 19 bin 205 lira

-Adana Seyhan Belediyesi 28 bin 100 TL

-Edirne Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü 25 bin 250 lira

-Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü 21 bin 950 lira

-Adalet Bakanlığı 25 bin lira



-Gaziantep Üniversitesi 35 bin lira

-Şanlıurfa Harran Üniversitesi 37 bin 250 lira

-Turizm Bakanlığı 22 bin 400 lira

-Celal Bayar Üniversitesi 25 bin lira

Türk Tarih Kurumu 14 bin 500 lira

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 20 bin lira