Haberler Televizyon Videoları Önce Esra Erol'a çıkmış sonra soluğu Müge Anlı'da almıştı! Anlı'dan Erhan Ercan'a tepki "Siz ve sizin gibi bir kaç tane şeref yoksunu..."

Önce Esra Erol'a çıkmış sonra soluğu Müge Anlı'da almıştı! Anlı'dan Erhan Ercan'a tepki "Siz ve sizin gibi bir kaç tane şeref yoksunu..."

Önce Esra Erol'a çıkmış sonra soluğu Müge Anlı'da almıştı! Anlı'dan Erhan Ercan'a tepki "Siz ve sizin gibi bir kaç tane şeref yoksunu..."
21.06.2023 14:48 - Son Güncelleme: 21.06.2023 14:49

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50 yaşındaki Kevser Ercan 26 yaşındaki kızı Büşra İnan ve torunu ile 7 Haziran'da İstanbul'daki evinden ayrılmıştı. Kevser Ercan'ın eşi Erhan Ercan, Esra Erol'a eşini aramak için çıkacakken Müge Anlı'ya transfer olmuştu. Yeğeni Esra'nın iddiasına göre eniştesi Erhan Ercan yüzünden teyzesinin evden gitmiş ve yayının ardından Kevser Ercan'a ulaşılmıştı. Müge Anlı'nın 21 Haziran canlı yayınıda bir hesaplaşma vardı. Erhan Ercan'ın neden boşanma davası açmadığı sorusuna yanıt aranırken Anlı'dan, Ercan'a flaş bir tepki geldi.

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