Sinirden eli ayağı titreyen Müge Anlı küplere bindi Milli Eğitim Bakanlığı ivedilikle devreye girdi! Karısını boşadı kendisinden 32 yaş küçük öğrencisiyle...

Sinirden eli ayağı titreyen Müge Anlı küplere bindi Milli Eğitim Bakanlığı ivedilikle devreye girdi! 32 yaş küçük öğrencisiyle evlenen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. 18 yaşındaki Manisalı öğrencinin kendisinden 32 yaş büyük öğretmen ile kaçması gündeme bomba gibi düştü. Aile Müge Anlı'dan yardım istedi, o öğretmenle canlı yayında konuşan Müge Anlı duyduklar karşısında sinirlendi. "Utanmıyor musunuz siz beyefendi?" diyen Müge Anlı kısa bir süre içerisinde herkesin içine su serpen Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasını paylaştı.