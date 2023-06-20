Haberler Televizyon Videoları Sinirden eli ayağı titreyen Müge Anlı küplere bindi Milli Eğitim Bakanlığı ivedilikle devreye girdi! Karısını boşadı kendisinden 32 yaş küçük öğrencisiyle...

Sinirden eli ayağı titreyen Müge Anlı küplere bindi Milli Eğitim Bakanlığı ivedilikle devreye girdi! Karısını boşadı kendisinden 32 yaş küçük öğrencisiyle...

Sinirden eli ayağı titreyen Müge Anlı küplere bindi Milli Eğitim Bakanlığı ivedilikle devreye girdi! Karısını boşadı kendisinden 32 yaş küçük öğrencisiyle...
20.06.2023 13:53 - Son Güncelleme: 20.06.2023 14:04

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 21:15
Müge Anlı 'güzel oğlum benim'...
Televizyon 00:45
Vermem Seni Ellere 2. bölüm...
Televizyon 33:02
MÜGE ANLI ''İkinizi de...
Televizyon 02:30
Müge Anlı, Ayhan Sarıkaya'yı...
Televizyon 06:10
Müge Anlı'dan eşi Şinasi...
Televizyon 04:47
Müge Anlı, ''Benim oğlan da...
Televizyon 00:36
ATV CANLI 📺 Müge Anlı ile...
Televizyon 01:04
Müge Anlı Rahmi Özkan'ın...
Televizyon 00:36
Müge Anlı canlı yayın ATV izle...
Televizyon 00:36
Müge Anlı canlı yayın ATV izle...
Televizyon 02:50
Kim Milyoner Olmak İster'de...
Televizyon 00:57
ATV’nin yeni dizisi Üvey...

Sinirden eli ayağı titreyen Müge Anlı küplere bindi Milli Eğitim Bakanlığı ivedilikle devreye girdi! 32 yaş küçük öğrencisiyle evlenen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. 18 yaşındaki Manisalı öğrencinin kendisinden 32 yaş büyük öğretmen ile kaçması gündeme bomba gibi düştü. Aile Müge Anlı'dan yardım istedi, o öğretmenle canlı yayında konuşan Müge Anlı duyduklar karşısında sinirlendi. "Utanmıyor musunuz siz beyefendi?" diyen Müge Anlı kısa bir süre içerisinde herkesin içine su serpen Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasını paylaştı.

Televizyon Videoları
SON DAKİKA