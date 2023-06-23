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Müge Anlı 'boşandı' Rahmi Özkan 'öldü' haberlerine Müge Anlı'dan sezon finalinde uyarı

Müge Anlı 'boşandı' Rahmi Özkan 'öldü' haberlerine Müge Anlı'dan sezon finalinde uyarı
23.06.2023 11:46 - Son Güncelleme: 23.06.2023 11:47

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Müge Anlı 'boşandı' Rahmi Özkan 'öldü' haberlerine başarılı televizyoncu Müge Anlı'dan sezon finalinde uyarı geldi. Bugün (23 Haziran 2023) sezon finali yapan Müge Anlı canlı yayın sırasında "Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim" dedi rahatsız olduğu asılsız haberlerle ilgili uyarıda bulundu. Müge Anlı boşandı, Rahmi Özkan öldü haberleri canına tak edince Müge Anlı'dan o haberleri yazanlara "Adam aslan gibi maşallah, ben de çok mutluyum maşallah. Gözü olanın gözü çıksın" dedi ve kendisini takip eden izleyicilerinin bu tarz haberler yazan sosyal medya hesaplarını likayet edeceğini bildirdi. İşte 15 sezondur ATV ekranlarında gündemi belirleyen Müge Anlı'nın sezon finalinde hem kendisi hem de ekip arkadaşı Rahmi Özkan ile ilgili yaptığı o açıklama...

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