Müge Anlı'daki Recep Arı olayında arkadaşı Kadir'den cinayet itirafı! Eşiyle aşk yaşamış...

Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert birbirinden ilginç konu ve konuklarıyla gündeme damgasını vuruyor... 24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde kaybolan ve 6 gündür kendisinden haber alınmayan Recep Arı olayının ele alındığı 1 Mart canlı yayınında, Arı'nın kaybına ilişkinde pek çok detay ortaya çıkmıştı. 2 Mart canlı yayınında Recep Arı olayında son dakika gelişmesi yaşanmış, Recep Arı'yı sonra gören arkadaşı Kadir canlı yayında gözaltına alınmıştı. Müge Anlı 3 Mart canlı yayınında da konu hakkında açıklamalarda bulundu. Kadir'in cinayeti itiraf ettiğini söyleyen Anlı, olayın bir 'yasak aşk' cinayeti olduğunu söyledi. Recep Arı'nın kardeşi ile ilgili de flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...