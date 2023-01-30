Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı'daki Nurten Nur Yılmaz 'babam kocamı kaçırıp öldürdü' dedi detaylar kan dondurdu: "Mustafa'nın gözü önünde annesine tecavüz edeceğim..."

Müge Anlı'daki Nurten Nur Yılmaz 'babam kocamı kaçırıp öldürdü' dedi detaylar kan dondurdu: "Mustafa'nın gözü önünde annesine tecavüz edeceğim..."

Müge Anlı'daki Nurten Nur Yılmaz 'babam kocamı kaçırıp öldürdü' dedi detaylar kan dondurdu: "Mustafa'nın gözü önünde annesine tecavüz edeceğim..."
30.01.2023 16:55

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Müge Anlı'daki Nurten Nur'un babası ve kuzeniyle ilgili anlattıkları kan dondurdu! ATV canlı yayınında akılmaz bir konu ele alındı. Müge Anlı, 21 yaşındaki Nurten Nur'un anlattıklarıyla şaşkına döndü. 9 gün önce 25 günlük evli olduğu kocası Mustafa Yılmaz'ın ortadan kaybolduğunu söyleyen Nurten Nur, babasından şüphelendiğini ifade etti. Aynı zamanda kuzeni Onur Yılmaz'ın da ortadan kaybolduğunu belirten Nurten Nur Yılmaz, eşi Mustafa Yılmaz'ın babası tarafından tehdit edildiğini ve bir süre önce kuzeni Onur ile evlendirilmek istendiğini belirtti. "Babamın eşimi işkence ederek öldürdüğünü düşünüyorum." diyen Nurten Nur'un sözlerinin ardından genç kızın babasının, "Mustafa'yı ve annesini kaçıracağım, Mustafa'nın gözünün önünde annesine işkence ve tecavüz edeceğim, böylelikle çıldırıp kafasına kendi isteğiyle sıkacak." dediği yönündeki iddialar ağızları açık bıraktı. İşte Müge Anlı'daki kan donduran olayda şok detaylar...

Televizyon Videoları
Müge Anlı'daki Nurten Nur Yılmaz 'babam kocamı kaçırıp öldürdü' dedi detaylar kan dondurdu: "Mustafa'nın gözü önünde annesine tecavüz edeceğim..."

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