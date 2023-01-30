Müge Anlı'daki Nurten Nur Yılmaz 'babam kocamı kaçırıp öldürdü' dedi detaylar kan dondurdu: "Mustafa'nın gözü önünde annesine tecavüz edeceğim..."
Müge Anlı'daki Nurten Nur'un babası ve kuzeniyle ilgili anlattıkları kan dondurdu! ATV canlı yayınında akılmaz bir konu ele alındı. Müge Anlı, 21 yaşındaki Nurten Nur'un anlattıklarıyla şaşkına döndü. 9 gün önce 25 günlük evli olduğu kocası Mustafa Yılmaz'ın ortadan kaybolduğunu söyleyen Nurten Nur, babasından şüphelendiğini ifade etti. Aynı zamanda kuzeni Onur Yılmaz'ın da ortadan kaybolduğunu belirten Nurten Nur Yılmaz, eşi Mustafa Yılmaz'ın babası tarafından tehdit edildiğini ve bir süre önce kuzeni Onur ile evlendirilmek istendiğini belirtti. "Babamın eşimi işkence ederek öldürdüğünü düşünüyorum." diyen Nurten Nur'un sözlerinin ardından genç kızın babasının, "Mustafa'yı ve annesini kaçıracağım, Mustafa'nın gözünün önünde annesine işkence ve tecavüz edeceğim, böylelikle çıldırıp kafasına kendi isteğiyle sıkacak." dediği yönündeki iddialar ağızları açık bıraktı. İşte Müge Anlı'daki kan donduran olayda şok detaylar...
"MUSTAFA'NIN GÖZÜ ÖNÜNDE ANNESİNE TECAVÜZ EDECEĞİM..."
Müge Anlı'daki Nurten Nur Yılmaz 'babam kocamı kaçırıp öldürdü' dedi detaylar kan dondurdu.
ONUR'UN DA BABAMIN DA BU İŞTE PARMAĞI VAR"
Son dakika haberleri: Daha birkaç hafta evvel dünyaevine giren 25 yaşındaki arkeoloji öğrencisi Mustafa Yılmaz, 22 Ocak'ta yaşadığı şehir olan Elazığ'dab şüpheli şekilde kayıplara karıştı.
Mustafa Yılmaz'ın eşi Nurten Yılmaz, "Mustafa Yılmaz, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Arkeoloji bölümünde okuyordu. Aileme Mustafa'dan bahsettim. Onay vermediler. 28 Aralık günü Mustafa ile kaçtım. Baban peşimizi bırakmadı. Her gün tehdit ediyordu. 22 Ocak Pazar günü kahvaltıya gitmiştik. Mustafa beni eve bırakmaya geldiğinde kardeşi Büşra, Onur'un görüşmek istediğini söyledi. Onur teyzesinin oğlu, benim de amcamın oğluydu. Evden 'Kuzenim Onur ile görüşeceğim' diyerek çıktı. Daha da gören olmadı" dedi. Bir gün sonra da Onur kayboldu.
"SENİN KANINI ASFALTA SERECEĞİZ"
İddialara göre; Mustafa Yılmaz kayınpederi tarafından canı ile tehdit ediliyordu. Nurten Yılmaz'ın birkaç haftalık eşinin kaybıyla alakalı babasından şüphelenmesinin nedeni buydu. Yılmaz, "Benim bütün ailem Mustafa'yı, Mustafa'nın ailesini, kardeşlerini tehdit ediyordu. 'Küçük kardeşlerinizi öldürürüz, kızınızı kaçırırız. Mustafa seni öldüreceğiz. Senin kanını asfalta sereceğiz. Ölmek için yalvaracaksın.' gibi… Babamın söylediklerini şu an ben yaşıyorum. Babamın eşimi işkence ederek öldürdüğünü düşünüyorum. Mustafa benim ilk aşkımdı, ailemdi. Hayallerimiz vardı." dedi.