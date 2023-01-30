Müge Anlı'daki Nurten Nur Yılmaz 'babam kocamı kaçırıp öldürdü' dedi detaylar kan dondurdu: "Mustafa'nın gözü önünde annesine tecavüz edeceğim..."

"SENİN KANINI ASFALTA SERECEĞİZ"

İddialara göre; Mustafa Yılmaz kayınpederi tarafından canı ile tehdit ediliyordu. Nurten Yılmaz'ın birkaç haftalık eşinin kaybıyla alakalı babasından şüphelenmesinin nedeni buydu. Yılmaz, "Benim bütün ailem Mustafa'yı, Mustafa'nın ailesini, kardeşlerini tehdit ediyordu. 'Küçük kardeşlerinizi öldürürüz, kızınızı kaçırırız. Mustafa seni öldüreceğiz. Senin kanını asfalta sereceğiz. Ölmek için yalvaracaksın.' gibi… Babamın söylediklerini şu an ben yaşıyorum. Babamın eşimi işkence ederek öldürdüğünü düşünüyorum. Mustafa benim ilk aşkımdı, ailemdi. Hayallerimiz vardı." dedi.