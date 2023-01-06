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Müge Anlı son dakika İtirafı! Sapık Sinan önce öttü, sonra inkar etti! Müge Anlı sansürsüz yayınladı

Müge Anlı son dakika İtirafı! Sapık Sinan önce öttü, sonra inkar etti! Müge Anlı sansürsüz yayınladı
06.01.2023 13:59 - Son Güncelleme: 06.01.2023 14:06

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Müge Anlı son dakika İtiraf! Sapık Sinan önce öttü, sonra inkar etti! Müge Anlı sansürsüz yayınladı... ATV canlı yayınında nefes kesen anlar yaşandı. Günlerdir Türkiye'yi çileden çıkaran Sinan Sardoğan'ın itirafı herkesi şaşkına çevirirdi. Olay itiraf yalnızca Arife Gökçe'yi değil onun kardeşi Hamide ve Hamide Hanım'ın kızıyla da ilgiliydi. Ardından Müge Anlı, Sinan'ın yanında kalan yakın arkadaşı Kadir'in kardeşiyle ilgili de benzer bir iddia olduğunu ifade edince Sinan Sardoğan her zamanki gibi 'hayır, öyle bir şey yok' dedi. Ancak çileden çıkan Müge Anlı sansürsüz bir şekilde o konuşmaları yayınlayınca gerçek gün yüzüne çıktı. Yaşananların ardından Sinan ise hala 'hayır' demekle yetindi. İşte detaylar ve Müge Anlı'daki sapık Sinan'ın itirafı...

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