Haberler Televizyon Videoları Müge anlı gözyaşlarını tutamayıp ağladı! ATV canlı yayınında tüyleri diken diken eden kavuşma! "Beni nasıl çabuk buluyor?"

Müge anlı gözyaşlarını tutamayıp ağladı! ATV canlı yayınında tüyleri diken diken eden kavuşma! "Beni nasıl çabuk buluyor?"

Müge anlı gözyaşlarını tutamayıp ağladı! ATV canlı yayınında tüyleri diken diken eden kavuşma! "Beni nasıl çabuk buluyor?"
26.12.2022 12:38 - Son Güncelleme: 26.12.2022 13:35

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 11:01
Esra Erol’da seyircisi 22...
Televizyon 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 17. Bölüm...
Televizyon 00:53
CHP'deki adaylık savaşında...
Televizyon 05:05
Kayserispor evinde turladı!...
Televizyon 01:57
BAŞKAN ERDOĞAN 2023 YILI...
Televizyon 00:42
Müge Anlı canlı yayın ATV izle...
Televizyon 09:23
Osman Bey, Sultan Alaeddin’le...
Televizyon 00:39
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan:...
Televizyon 01:35
FENERBAHÇE 3-1 İSTANBULSPOR
Televizyon 01:10
SİVASSPOR 4-1 ESENLER Erokspor...
Televizyon 00:58
GOL | Sivasspor 2-1 Erokspor
Televizyon 01:49
GOL | Sivasspor 1-0 Erokspor

Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Merve Elkoca anne emaneti kardeşine kavuştu 5 yaşındaki minik Ecrin'in 'Ablam neden ağlıyor?' deyişi ve 'Müge Anlı beni nasıl çabuk buluyor?' sözleri yürek hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Feci şekilde öldürülen annesi Hülya Elkoca'ya hasret kalan 22 yaşındaki Merve Elkoca'nın hayat hikayesi yürekleri dağladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınının ardından ekipler harekete geçti, Merve Elkoca'nın 5 yaşındaki kardeşi Ecrin Elkoca bulundu. Merve Elkoca'nın kardeşi Ecrin'e kavuştuğu anlar Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu.

Televizyon Videoları
SON DAKİKA