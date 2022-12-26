Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Merve Elkoca anne emaneti kardeşine kavuştu 5 yaşındaki minik Ecrin: "Müge Anlı beni nasıl çabuk buluyor?"

Vasisi olduğu 5 yaşındaki Ecrin'e kavuşmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Üç kardeşi bulunan genç kadın, çalıştı çabaladı kardeşine sahip çıktı. İki kardeşi yanındaydı ancak en küçükleri olan Ecrin için endişeliydi.