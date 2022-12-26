Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Merve Elkoca anne emaneti kardeşine kavuştu 5 yaşındaki minik Ecrin: "Müge Anlı beni nasıl çabuk buluyor?"
Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Merve Elkoca anne emaneti kardeşine kavuştu 5 yaşındaki minik Ecrin'in 'Ablam neden ağlıyor?' deyişi ve 'Müge Anlı beni nasıl çabuk buluyor?' sözleri yürek hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Feci şekilde öldürülen annesi Hülya Elkoca'ya hasret kalan 22 yaşındaki Merve Elkoca'nın hayat hikayesi yürekleri dağladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınının ardından ekipler harekete geçti, Merve Elkoca'nın 5 yaşındaki kardeşi Ecrin Elkoca bulundu. Merve Elkoca'nın kardeşi Ecrin'e kavuştuğu anlar Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu.
"MÜGE ANLI BENİ NASIL ÇABUK BULUYOR?"
Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Merve Elkoca anne emaneti kardeşine kavuştu 5 yaşındaki minik Ecrin'in "Müge Anlı beni nasıl çabuk buluyor?" , "Ablam neden ağlıyor?" sözleri yürek sızlattı.
ANNESİ BABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ, ÜVEY ANNEYE BIRAKILDI
Müge Anlı, Merve Elkoca ve kardeşlerinin yüzünü güldürdü! Anne Hülya Elkoca cinayete kurban gitmiş katil baba tarafından üvey anneye bırakılmıştı... Minik Ecrin bulundu.
Feci şekilde öldürülen annesi Hülya Elkoca'ya hasret kalan 22 yaşındaki Merve Elkoca'nın hayat hikayesi yürekleri dağladı.
HÜLYA ELKOCA CİNAYETİ
Genç kadının aynı gün hem annesi 7 kurşunla öldürüldü, hem de kardeşinden koparıldı. Annesi ayrılmak istediği Mehmet Aslan tarafından hurharca katledildi.
Vasisi olduğu 5 yaşındaki Ecrin'e kavuşmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Üç kardeşi bulunan genç kadın, çalıştı çabaladı kardeşine sahip çıktı. İki kardeşi yanındaydı ancak en küçükleri olan Ecrin için endişeliydi.