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Uzay ve Emir için zamanla yarış başladı! 4. Bölüm Fragmanı

Uzay ve Emir için zamanla yarış başladı! 4. Bölüm Fragmanı

Yaşanan korkunç kazanın ardından Uzay öleceğini düşünerek elindeki büyük kozu Emir'e devreder. Melek'in şoke eden itirafları ve geçmişin büyük sırları eşliğinde, mahallede hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.

Geçtiğimiz bölümlerde yaşanan ve nefeslerin tutulduğu korkunç kazanın yankıları mahallede dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Ölümle burun buruna gelen ve kurtulma ümidini neredeyse kaybeden Uzay, herkesi şaşkına çevirecek radikal bir hamle yapıyor. Uzay, elindeki en büyük kozu ve gizemli güç dengelerini Emir'e devrediyor. Bu kritik hamle, sokaklardaki tüm hesaplaşmaları yepyeni bir boyuta taşıyacak.

Melek'in İtirafları Mahalleyi Sarsacak!

Büyük kozun el değiştirmesiyle birlikte, geçmişin karanlıkta kalmış defterleri de birer birer açılıyor. Öz anne ve babasının Mahinur ile Sinan olduğunu öğrenmesiyle hayatı altüst olan Melek, bu kez kendi içindeki fırtınayı dışarı vuruyor. Melek'in yapacağı şoke edici itiraflar, sadece Emir'i değil tüm mahalleyi derinden sarsacak.

Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak

Geçmişin büyük sırlarının gün yüzüne çıkması ve kundaklama olayının ardındaki gizemlerin faturası, sokaklardaki dengeleri tamamen değiştiriyor. Emir, devraldığı bu büyük sorumlulukla düşmanlarına karşı nasıl bir strateji izleyecek? Mahalleli bu sarsıcı itirafların ardından kime güveneceğini şaşıracak. İhanetin, sırların ve amansız intikam mücadelesinin zirve yapacağı "Altı Üstü İstanbul", yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de ATV'de!

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon

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