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KIZILCIK ŞERBETİ 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE 🎬

KIZILCIK ŞERBETİ 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE 🎬
24.12.2022 11:26 - Son Güncelleme: 24.12.2022 11:28

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Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisinin 9. yeni bölümü sonrası 10. bölüm fragmanı yayınlandı. şte Kızılcık Şerbeti 10. bölüm fragmanı...

Televizyon Videoları

Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nin 9. son bölüm yayınının ardından 10. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti'nin 9. Bölümünde neler oldu?

Doğa'ya haksız yere çıkıştığını düşünüp, yaptığına pişman olan Fatih eve geri döndüğünde Doğa'nın evi terk ediyor olduğunu görüp arkasından gider ve onu annesinin evinin önünde yakalayıp bu terk edişten vazgeçmesini sağlar.
Fatih'e doğum günü kutlaması yapmak isteyen Doğa, bunu kendi evlerinde yapamayacağını anlayınca aklına çok cazip bir fikir gelir. Alev de bu konuda kendisine yardım edecektir.
Fatih'in kimseye danışmadan bir otel alması Abdullah'ı çok sinirlendirir ancak artık olan olmuştur.
Parkta verdiği özel konserden sonra Umut'un, Nursema'ya bir sürprizi daha olacaktır. Nursema'yı çok mutlu eden bu haber onun hat çalışmalarıyla bir sergiye katılabilecek olmasıdır.
Fatih'in babasıyla ortak bir otel aldığı haberi Doğa'yı hiç mutlu etmez. Aynen bu haberi paylaştığı Kıvılcım'ı da çok germiştir.
Doğa'nın, Fatih'in arkadaş ortamından duyduğu rahatsızlık büyük sorunlara neden olurken, Kıvılcım yardım ettiği şiddet mağduru kadının kocası tarafından büyük risk altındadır.

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