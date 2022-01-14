Müge Anlı canlı yayınında Rahmi Özkan'dan eşine sürpriz kutlama! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün ele alınan Fehtiye'deki çifte cinayette stüdyoda yer alan konuklardan birinin boşandığı eşi ile yeniden görüşmeye başladığının ortaya çıkması üzerine ünlü avukat, kadınlar hakında yaptığı açıklama ile dikkat çekti. "Kadınlardan sevgiyi, ilgiyi esirgemeyin" diyen Rahmi Özkan, eşinin önceki gün doğum günü olduğunu ifade etti ve yayın sırasında eşine seslendi. 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi Hüseyin Rahmi Özkan... İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi. 14 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen ve Müge Anlı ile birlikte yer alan Avukat Rahmi Özkan, 53 yıldır işte bu güzelle evli....