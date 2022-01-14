Müge Anlı canlı yayınında Rahmi Özkan’dan eşine sürpriz kutlama! İşte Rahmi Özkan’ın Yeşilçam yıldızlarını aratmayan güzeller güzeli eşi...

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün ele alınan Fehtiye'deki çifte cinayette stüdyoda yer alan konuklardan birinin boşandığı eşi ile yeniden görüşmeye başladığının ortaya çıkması üzerine ünlü avukat, kadınlar hakında yaptığı açıklama ile dikkat çekti.