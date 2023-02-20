Müge Anlı Aşevi bağış iban ve SMS (Mesaj) bilgileri! Deprem bölgelerinde Müge Anlı çorbasına katkı!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketinin ardından Müge Anlı ve ekibi sahada yer aldı. Müge Anlı ve Dostları Aşevi ilk günden bu yana deprem bölgesindeydi. Öyle ki enkaz altından çıkarılan bir depremzenin enkazdan kurtarıldıktan sonra istediği ilk şey ''Müge Anlı çorbası'' olmuştu. ''Gün, birlik olma günü'' diyen Anlı, ''İhtiyaç sahiplerine sıcak bir yemeği sen ikram et!' sloganıyla Müge Anlı ve Dostları Aşevi projesine yardımseverlerin katkıda bulunması için çağrıda bulundu. Peki; ''Müge Anlı aşevi deprem bağışı nasıl yapılır? Müge Anlı çorbasına nasıl katkıda bulunabilirim? İşte Müge Anlı Aşevi bağış iban ve SMS (Mesaj) bilgileri...