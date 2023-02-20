Müge Anlı Aşevi bağış iban ve SMS (Mesaj) bilgileri! Deprem bölgelerinde Müge Anlı çorbasına katkı!

Müge Anlı Aşevi bağışı IBAN ve SMS bilgileri! Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketinin ardından Müge Anlı ve ekibi sahada yer aldı.Türkiye'nin yardım meleği olarak blinen Müge Anlı bugün ATV canlı yayınında deprem bölgesine yardım için iyilik hareketi başlattı."Ekip arkadaşlarımızın deprem bölgelerine geçmesini beklemek için bir ara yayın oldu. Bu arada da gelen yardım taleplerini değerlendiriyoruz. Şimdi deprem bölgesine yardım etme vakti." diyen Müge Anlı, bağış için IBAN verdi.

MÜGE ANLI DEPREM YARDIMI İÇİN IBAN NUMARASI VE SMS BİLGİLERİ...

Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e "MÜGE" yazıp mesaj (SMS) göndererek (20₺) bağışta bulunabilirsiniz.

MÜGE ANLI YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İban no: TR83 0001 0024 8700 0018 6868 02



