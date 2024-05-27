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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024, 20:13 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024, 20:36

İZLE I Astrolog Meral Güven gözaltına alındı!

Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ileri süren ve haftalardır gündemde olan Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından gelen yorumlara küfürlerle yanıt verdi. Önce "Oh canıma değsin, beter olun" paylaşımında bulunan Güven, açtığı canlı yayında skandal açıklamalarda bulundu.Taraftarların tepkisi üzerine sosyal medya hesabını kapatan Güven'den yeni bir paylaşım daha geldi. Öte yandan hakkında soruşturma başlatılan astrolog Meral Güven evinde gözaltına alındı. İşte detaylar...

Bir süre önce yaptığı paylaşımlarında Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ifade eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyada küfürlü paylaşımlarda bulunmuştu.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları yaptığı paylaşımlarından dolayı Güven hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Meral Güven gözaltına alındı.

Astrolog Meral Güvenden ağza alınmayacak küfürler! Fenerbahçelileri hedef aldı! Yeni paylaşım geldi! Gözaltına alındı
Astrolog Meral Güven'den ağza alınmayacak küfürler! Fenerbahçelileri hedef aldı! Yeni paylaşım geldi! Gözaltına alındı

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