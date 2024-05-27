İZLE I Astrolog Meral Güven gözaltına alındı!

Bir süre önce yaptığı paylaşımlarında Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ifade eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyada küfürlü paylaşımlarda bulunmuştu.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları yaptığı paylaşımlarından dolayı Güven hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Meral Güven gözaltına alındı.