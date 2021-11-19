Haberler Televizyon Videoları ''İçimde yaradır'' 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne Müge Anlı'dan ilk yorum! Ölümü şüpheli buldu, örnek vererek açıkladı

''İçimde yaradır'' 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne Müge Anlı'dan ilk yorum! Ölümü şüpheli buldu, örnek vererek açıkladı

''İçimde yaradır'' 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne Müge Anlı'dan ilk yorum! Ölümü şüpheli buldu, örnek vererek açıkladı
19.11.2021 14:35
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2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme bulundu mu merak ediliyordu. Müge Anlı acı haberi canlı yayında duyurdu. Müslüme Yağal ailesinin çadır kurduğu alandan 7 kilometre uzaklıkta ölü olarak bulundu. Müge Anlı ölümünü şüpheli buldu ve örnek vererek açıkladı. Anlı, ''Aklım almıyor, 2,5 yaş denen bişey varsa, 2,5 yaşında yapılabilecek üst sınır, alt sınır vardır. Oraya kadar kendi kendine gitti de, öldü de diye kalmasın. Bunu kabul etmiyorum. Hala Bursa'daki çocuk içimde yaradır, çamurlar içinde 6 kilometre yürümüşte, ayakkabısında hiç çamur yok, kendi kendine gitti öldü kaldı. Yemin ediyorum benimde içimde yara kalıyor.'' cümleleriyle olayın vehametini ortaya koydu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme bulundu mu merak ediliyordu. Müge Anlı acı haberi canlı yayında duyurdu. 10 gündür arama çalışmaları devam eden Müslüme Yağal ailesinin çadır kurduğu alandan 7 kilometre uzaklıkta ölü olarak bulundu. Anlı, arabanın bile gitmekte zorluk yaşadığı yolları 2,5 yaşındaki bir bebeğin hemde botlarıyla birlikte 7 kilometre yürümesini şüpheli buldu. Anlı, ''Aklım almıyor, 2,5 yaş denen bişey varsa, 2,5 yaşında yapılabilecek üst sınır, alt sınır vardır. Oraya kadar kendi kendine gitti de, öldü de diye kalmasın. Bunu kabul etmiyorum. Hala Bursadaki çocuk içimde yaradır, çamurlar içinde 6 kilometre yürümüşte, ayakkabısında hiç çamur yok kendi kendine gitti öldü kaldı. Yemin ediyorum benimde içimde yara kalıyor.'' cümleleriyle olayın vehametini ortaya koydu.
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