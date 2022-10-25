Haberler Televizyon Videoları HAVA DURUMU | Havalar yeniden ısınıyor! Sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak! Hava nasıl olacak? | 25 Ekim 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Havalar yeniden ısınıyor! Sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak! Hava nasıl olacak? | 25 Ekim 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Havalar yeniden ısınıyor! Sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak! Hava nasıl olacak? | 25 Ekim 2022 hava durumu
25.10.2022 12:42

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Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı MGM'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Öte yandan Çarşamba günü bazı illerde hava sıcaklıkları 30 dereceyi bulacak. İşte il il hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini raporuna bakıldığında ise çarşamba günü dikkat çekti.

26 Ekim Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıklar 20 ile 30 derece arasında olacak.

Çarşamba günü hava tahmin raporuna göre Ankara 19, İstanbul 22, İzmir 28, Antalya 28, Mersin 29, Adana 30 derece olacak.

Sıcaklıkların cumartesi gününe kadar devam ettiği görüldü.

İSTANBUL °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

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