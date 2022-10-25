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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Havalar yeniden ısınıyor! Sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak! Hava nasıl olacak? | 25 Ekim 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Havalar yeniden ısınıyor! Sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak! Hava nasıl olacak? | 25 Ekim 2022 hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı MGM'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Öte yandan Çarşamba günü bazı illerde hava sıcaklıkları 30 dereceyi bulacak. İşte il il hava durumu

25.10.2022 09:39 - Son Güncelleme: 25.10.2022 09:39
HAVA DURUMU | Havalar yeniden ısınıyor! Sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak! Hava nasıl olacak? | 25 Ekim 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | Havalar yeniden ısınıyor! Sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak! Hava nasıl olacak? | 25 Ekim 2022 hava durumu

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA DURUMU | Havalar yeniden ısınıyor! Sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak! Hava nasıl olacak? | 25 Ekim 2022 hava durumu

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Havalar yeniden ısınıyor! Sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak! Hava nasıl olacak? | 25 Ekim 2022 hava durumu

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Havalar yeniden ısınıyor! Sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak! Hava nasıl olacak? | 25 Ekim 2022 hava durumu

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini raporuna bakıldığında ise çarşamba günü dikkat çekti.

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