HAVA DURUMU | Havalar yeniden ısınıyor! Sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak! Hava nasıl olacak? | 25 Ekim 2022 hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı MGM'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Öte yandan Çarşamba günü bazı illerde hava sıcaklıkları 30 dereceyi bulacak. İşte il il hava durumu
25.10.2022 09:39 - Son Güncelleme: 25.10.2022 09:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.