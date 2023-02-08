''EURO verebilirsiniz'' TELE 1 canlı yayınında deprem provokasyonu! Macar Büyükelçi yalanı ifşalayıp deşifre etti!

Türkiye Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremle yasa boğuldu. 10 ili etkileyen depremde binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada 10 ili etkileyen deprem için 3 aylık OHAL ilan edildiğini açıkladı.

Son bir asrın en büyük felaketi olan deprem sonrası ülkeler Türkiye'ye yardım için seferber oldular. Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini gönderdi.

Türkiye gece gündüz bölgeden gelecek kurtarma haberlerine kilitlenmişken ilk andan itibaren algı operasyonları yapan TELE 1'den yeni bir skandal daha geldi.

TELE 1'İN MACAR YALANI!

TELE 1 canlı yayınlarında Türkiye'ye yardım için gelen Macar kurtarma ekibini Maraş'a taşıyan otobüsün yolda benzininin bittiği ve benzin paralarını kendilerinin ödediği iddia edildi.

Yalanına devam eden TELE 1 biraz daha ileriye giderek söz konusu ekibin su almak istediğinde yanlarında Türk Lirası olmadığını söylediğini ama market sahibinin 'döviz de alırız' yanıtı verdiği iftirasında bulunuldu.

SKANDALI BÜYÜKELÇİ DEŞİFRE ETTİ

Canlı yayındaki bu yalanı paylaşan bir sosyal medya kullanıcısına Macar Büyükelçi cevap verdi.

Yalanı deşifre eden Macar Büyükelçi Viktor Matis, "İncek'te az önce 19 kişilik, 'dan karayoluyla gelen grubumuzla konuştum. Ist'da bir istasyonda benzinlerini ödedi bir yerli. Buradaki alışverişte kolalarinin hepsini bbiriödediğini gördüm. Ben başka yerde kurabiye alırken dükkan sahibi elindeki poğaçaların yarısını verdi" dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları TELE 1'e büyük tepki gösterdi. İşte o tepkilerin bazıları:

DEPREMİN FATURASINI İKTİDARA OY VERENLERE KESTİ

Ancak CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ büyük bir skandala imza attı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük afetinin faturasını iktidara oy verenlere kesen Yanardağ depremin yaşandığı bölgenin dindar ve geleneklerin egemen olduğu bir bölge olduğunu savunup skandal ifadeler kullandı.