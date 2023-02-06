Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel deprem sonrası instagram'dan canlı yayın açarak yardım çağrısında bulundu. Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Demirel canlı yayın sırasında gözyaşlarını tutamayarak yardım istedi. İşte Volkan Demirel'in gözyaşlarına boğulup yardım istediği o video...

Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay'da da hissedildi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de Hatay'da hissedilen depremin ardından yardım çağrısında bulundu. Instagram adresinden canlı yayın açarak sesini duyurmaya çalışan Volkan Demirel gözyaşlarına boğuldu.

Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı;

"Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor. Buraya lütfen ambulans, yardım. Burada durumlar çok kötü. İnsanlara ulaşamıyoruz. Allah rızası için yardım edin. Ne kadar imkan varsa göndermenizi rica ediyorum lütfen."