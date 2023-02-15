Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Ekipler enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarmak için yoğun çaba harcarken her geçen dakika yeni bir mucize yaşanıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 10. gününde sürüyor.

222. SAATTE MUCİZENIN ADI MELİKE İMAMOĞLU

Arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş'ta sürdürdüğü çalışmalarda depremin 222. saatinde enkaz altında bulunan Melike İmamoğlu'na ulaşıldı. Saatler süren çalışmaların ardından Melike İmamoğlu enkaz altından bilinci açık bir şekilde çıkarıldı.

"KULAKLARIMA İNANAMADIM DİZLERİMİN BAĞI ÇÖZÜLDÜ"

Kurtarma çalışmasına katılan ekip o anları A Haber'e anlattı. Arama kurtarma çalışmalarında Melike'nin enkaz altında sesini duyan Hasan isimli görevli büyük bir mutluluk yaşarken, "İmdat imdat diye sesleniyordu. Kulaklarıma inanamadım. Dizlerimin bağı çözüldü. Hemen sesi durdurduk. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştık. Baktık hala konuşuyor bizimle. O kadar iyiydi ki enerjisi. Bizden daha iyiydi yani. Mucize onda mucize." cümleleriyle mucize anlarını anlattı.