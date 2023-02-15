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Mucize ''İMDAT'' sesiyle geldi! Depremin 222. saatinde Melike İmamoğlu enkazdan sağ çıkarıldı! Ekipler gözyaşlarına boğuldu

Mucize ''İMDAT'' sesiyle geldi! Depremin 222. saatinde Melike İmamoğlu enkazdan sağ çıkarıldı! Ekipler gözyaşlarına boğuldu
15.02.2023 10:53

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki yıkıcı depremin ardından, bölgeye giden ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ta devam eden arama kurtarma çalışmalarında büyük bir mucize yaşandı. Depremin 222. saatinde Melike İmamoğlu isimli vatandaş bilinci açık bir şekilde enkaz altından çıkarıldı. Melike'yi hayata tutunduran kahramanlar o anları A Haber'e anlattı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Ekipler enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarmak için yoğun çaba harcarken her geçen dakika yeni bir mucize yaşanıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 10. gününde sürüyor.

222. SAATTE MUCİZENIN ADI MELİKE İMAMOĞLU
Arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş'ta sürdürdüğü çalışmalarda depremin 222. saatinde enkaz altında bulunan Melike İmamoğlu'na ulaşıldı. Saatler süren çalışmaların ardından Melike İmamoğlu enkaz altından bilinci açık bir şekilde çıkarıldı.

"KULAKLARIMA İNANAMADIM DİZLERİMİN BAĞI ÇÖZÜLDÜ"
Kurtarma çalışmasına katılan ekip o anları A Haber'e anlattı. Arama kurtarma çalışmalarında Melike'nin enkaz altında sesini duyan Hasan isimli görevli büyük bir mutluluk yaşarken, "İmdat imdat diye sesleniyordu. Kulaklarıma inanamadım. Dizlerimin bağı çözüldü. Hemen sesi durdurduk. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştık. Baktık hala konuşuyor bizimle. O kadar iyiydi ki enerjisi. Bizden daha iyiydi yani. Mucize onda mucize." cümleleriyle mucize anlarını anlattı.

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