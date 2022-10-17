CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye gidip icazet alamayınca sıra İyi Parti'ye geldi.

İyi Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan ve yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş'ten oluşan İyi Parti heyeti, Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarda bulunmak üzere bu ülkeye hareket etti.

Heyet, ABD'de değişik seviyelerdeki muhatapları ve düşünce kuruluşlarıyla görüşmeler yapacak.

'TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNDE SORUN TESPİT ETTİK'

Ziyaret öncesi Milliyet'e konuşan İyi Partili Erozan, görüşmelerde Türk-Amerikan ilişkilerinde 13 başlıkta sorun tespiti yaptıklarını, bunların çözüm yollarını ve müstakbel iktidarlarında ABD ile daha sağlıklı bir ilişki kurabilmenin yollarının ele alınacağını söyledi.

Washington'daki Türk Festivali'ne de katılacak olan heyet, Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecek.

"TAMAMEN TESADÜF"

Erozan, bu ziyaretin önceden planlandığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle ancak bugünlere fırsat bulabildiklerini kaydetti.

Ziyaretin Kılıçdaroğlu'nun gezisinin hemen akabinde gerçekleşmesi konusunda ise Erozan, "İki ziyaret arasında herhangi bir bağlantı yok. Tamamen tesadüf." dedi.

EROZAN: BİDEN İLE GÖRÜŞMEYECEĞİZ

ABD'de hangi muhataplarla ve neleri görüşeceklerine ilişkin sorulara ise Erozan, "Biden ile görüşmeyeceğiz, herkes emin olsun" şeklinde yanıt verdi.

Erozan, "Bu ziyaretimizin amacı Türkiye ile ABD ilişkilerinin müstakbel iktidarımızda daha sağlıklı yürütülmesine yöneliktir." dedi.

8 AY ÖNCE DE PLANLANDI

Bundan yaklaşık 8 ay önce İyi Parti, ABD'ye bir heyet göndermeyi planlamış ancak daha sonra bundan vazgeçilmişti.

İptalin İyi Parti'nin Orta Doğu projesinin mimarı olarak bilinen Henri Jak Barkey ile görüşmek istememesinden kaynaklandığı öne sürülmüştü.

NEREDE OLDUĞUNA CEVAP VEREMEDİ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "icazet turu" için gittiği ABD'de 8 saat ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu'nun 8 saat ortadan kaybolması akıllara "FETÖ ile mi görüştü?" sorusunu getirdi.

ABD FİYASKOSU SONRASI YURDA DÖNDÜ | VİDEO İZLE

YANINDA GÖTÜRDÜĞÜ GAZETECİLER KAYIP 8 SAATİ SORDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kayıp 8 saati" ABD'ye yanında götürdüğü gazetecilerle konuşmasında da gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun yanında ABD'ye giden Orhan Bursalı, Tülin Daloğlu, İbrahim Kiras, İsmail Saymaz, Duygu Güvenç CHP Genel Başkanı'na bu soruyu yöneltti.

CEVAP VEREMEDİ TOP ÇEVİRDİ

Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "Sekiz saat boyunca nereye kayboldunuz?" sorusuna tam bir cevap veremedi ve kelimenin tam manasıyla top çevirerek şunları söyledi "Arkadaşlarımla oturduk otel odasında, önce onlara açtım, düşüncem var diye. Doğrusunu isterseniz onlar da heyecanlandılar."

TURKEN Vakfı önünde video çekme fikrinden bahsederen CHP Genel Başkanı devamında gelen "Gitmeden bir akşam önce mi?" sorusuna ise şunları söylemekle yetindi "Evet, evet. Toplandık. "Hangi açıklamayı yapacağız" diye sordular. Açıklamayı söyledim. "Tamam" dediler. "Kimsenin haberi olmaması lazım, normal çalışmanıza devam edin, havaalanına arkadaşları gönderin. Havaalanında 'Genel başkan başka yere gitti, yetişirse gelecek' diye söyleyin" dedim. Bindik arabaya, New York'a geldik. Yeri bulmak için biraz dolaştık. Sonra yeri bulduk."

AKILALMAZ BAHANELER: HAMBURGER YEMEYE GİTTİK

Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu'nun bahanelerini köşesine taşıyan İsmail Saymaz yazısında Kılıçdaroğlu'nun hamburgerciye gittiğini söylediğini yazdı. Kılıçdaroğlu'nun, "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere. Burada kimse beni tanımaz diye geziyorum." dediğini aktardan Saymaz, FETÖ iddialarıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu.



YERLİ VE MİLLİ MEDYAYI HEDEF ALDI

Yerli ve milli medyanın ipliğini pazara çıkarmasından korkan Kılıçdaroğlu, "İktidarı destekleyen medyanın ne kadar kirlendiğini gösterir. Bir medya bu kadar kirlenmemeli." diyerek özgür basını hedef aldı. "Parayı veriyorsunuz, istediğiniz haberi yazdırıyorsunuz" diyerek tarafsız medya kuruluşlarını, para vererek haber yaptırdığı kimi zaman kendini eleştirdiklerinde susturarak ayar verdiği mangır medyasıyla karıştırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık icazeti için gittiği ABD ziyareti tam bir fiyaskoya döndü.







Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti öncesi görüşeceği isimler olarak basına yansıyan Barnie Sanders ve eski ABD Başkanı Barack Obama'dan randevu alamadı.







Boston'daki ziyareti sonrası da uçakla Washington'a gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu, beraberindekileri atlatarak 8 saat ortalıktan kayboldu.







Kılıçdaroğlu'nun ortadan kaybolduğu karanlık 8 saat sırrını korurken, ABD'nin Washington kentindeki temasları kapsamında, German Marshall Fund'u (Alman Marshall Vakfı) ziyaret ederek vakıf yöneticileri ile bir araya geldiği bildirildi.







CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaretler basına kapalı gerçekleştirilirken fotoğraflar CHP fotoğraf servisi tarafından paylaşıldı. Görüşmelerin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

ROCKEFELLER VE SOROS TARAFINDAN FONLANIYOR

Dünyanın en zenginlerinden milyarlarca dolar fonlama yapan Rockefeller'a ait vakıflar tarafından desteklenen Alman Marshall Vakfı, Türkiye'de uzun yıllardır tartışmaların odağında.



George Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakfı tarafından da fonlanan Marshall Fund, Türkiye'de ABD'ye açılan kapı olarak tanımlanıyor.



NATO ve Pentagon'a yakın vakıf, son olarak Türkiye'de de uygulanan Marshall Planının yıl dönümüne dair kutlama mesajı yayımlamıştı.



ABD FİYASKOSUNUN ARDINDAN KILIÇDAROĞLU YURDA DÖNDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ABD'deki icazet fiyaskosunun ardından Türkiye'ye döndü. Washington'dan havalanan uçakla saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'na inen Kılıçdaroğlu VİP Terminalinde partililer tarafından karşılandı.





"KİM DİYOR BAŞKANIM KAYIP DİYE"

Bu esnada ekran yansıyan bir fotoğraf ise dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun havalimanından çıkış yaparken arkasında yer alan bir partilinin hali "Kim diyor başkanım kayıp diye" sosyal medyada esprilerine neden oldu.









BİLİM VE TEKNOLOJİ MASKESİNE DEVAM

Gazetecilerin sorusu üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Gezimiz gayet güzel geçti. Ayrıca bilime ve teknolojiye bu kadar değer verdiğiniz için de sizi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.