CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gezisine katılan gazetecilerin masraflarını kim ödedi?

İSMAİL SAYMAZ'DAN SIR 8 SAAT'E MÜTHİŞ DEFANS

Kılıçdaroğlu'nun heyetinde yer alan İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı'nın kayıp olduğu 8 saat içinde TURKEN Vakfı'nın önünde çektiği 10 dakikalık videoyu ise var gücüyle savundu. Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun kayıp olduğu 8 saati sorgulamak yerine bu videoya gezi içinde karar verildiğini ve çok zekice bir hamle olduğunu söyleyerek "embedded gazetecilik" örneği sergiledi.

*embedded gazetecilik: İliştirilmiş gazetecilik ya da embedded gazetecilik, savaş ve sıcak çatışma alanlarında, çatışmanın bir tarafındaki askerlerle beraber hareket eden ve savaşı onların açısından görüp yansıtan muhabirler için kullanılan terim.

Saymaz, ayrıca Kılıçdaroğlu'nu savumayım derken bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. İsmail Saymaz "Türkiye'de bu gezi eleştiriliyor. Vakti miydi zamanı mıydı diye eleştiriliyor. İçeriği de eleştiriliyor. Herhalde hafife alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Central Park'ta 2 adım yürüyüp 3 vatandaşla konuşması "dünya lideri" oluyor da anamuhalefet liderinin dünyanın saygın üniversitelerindeki Türk bilim insanlarını ziyaret etmesi eleştirilecek bir tutum mudur?" dedi.