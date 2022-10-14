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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’deki ‘icazet turu’ sonrası yurda döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’deki ‘icazet turu’ sonrası yurda döndü
14.10.2022 18:24

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde Boston'dan Washington'a geçerken 8 saat ortadan kaybolması akıllara "FETÖ'den biriyle mi görüştü? Pensilvanya'yla temas mı kurdu?" sorularını getirdi. Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye götürdüğü gazeteciler kayıp 8 saati sordu ancak CHP Genel Başkanı bu soruya bir yanıt vermek yerine top çevirdi. Akılalmaz bahanelere sığınan Kılıçdaroğlu, kayıplara karıştığı anlarla ilgili, "Hamburger yemeye gittik" dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ABD'deki icazet fiyaskosunun ardından Türkiye'ye döndü.

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