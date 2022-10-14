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    • Güncel
    • 14.10.2022 08:12
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    • 14.10.2022 08:12
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayıp 8 saatinde ziyaret ettiği sır okul!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kayıp 8 saati gündemdeki yerini koruyor. Yanında götürdüğü gazetecileri de atlatarak ortadan kaybolan Kılıçdaroğlu’nun sır 8 saati hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun bu süre zarfında Fetullahçı Terör Örgütü'nden bir isimle görüşüp görüşmediği merak konusu olurken söz konusu yolculukta iki kez mola verdiği ortaya çıktı. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun bir okulu ziyaret ettiği ve bir odaya kapanarak saatlerce çıkmadığı öğrenildi.

    Kayıp 8 saatinde ziyaret ettiği sır okul!

    Cumhurbaşkanlığı için yanıp tutuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet için ABD'ye gittiği ABD'deki faaliyetleri gündemin 1 numarasında yer almaya devam ediyor.

    Deyim yerindeyse hüsranla sonuçlanan 'icazet seferi' ABD'li isimlerden randevu bile alamayınca imajı yükseltmek için "Bay Kemal adaylık icazetini ya altılı masadan alır ya milletten alır. Amerika'ya bizim ihtiyacımız yok" açıklaması yapmıştı.

    GÖTÜRDÜĞÜ GAZETECİLERİ ATLATIP 8 SAAT ORTADAN KAYBOLDU
    Kılıçdaroğlu'nun ziyarette yanında götürdüğü Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Halk TV programcısı İsmail Saymaz, KRT Muhabiri Tülin Daloğlu, ANKA Editörü Duygu Güvenç ve Hacer Foggo gibi isimleri atlatıp 8 saat ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.

    Kılıçdaroğlu'nun Salı sabahı Boston'da yaptığı bir görüşmeden sonra tarifeli uçakla Washington'a gelmesi beklenirken götürdüğü gazetecileri atlatıp uçak biletini yakarak otomobille yola çıkmaya karar verdiği öğrenildi.

    KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?
    Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan seçildikten sonra 2013 yılında ABD'ye gitmiş ve FETÖ terör örgütü yöneticileriyle bir araya gelmişti.

    Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin ardından FETÖ'nün 17/25 Aralık operasyonu gerçekleşmişti.


        8 SAATLİK YOLCULUĞUN UCU FETÖ'YE Mİ ÇIKIYOR?
        Bu gerçekler ortadayken; Kılıçdaroğlu'nun 8 saatlik süre zarfında Fetullahçı Terör Örgütü'nden bir isimle görüşüp görüşmediği merak konusu olurken; gizlilikle atılan karanlık adımlar şüpheleri de beraberinde getirdi.

        Kılıçdaroğlu'nun uçağa binmeyerek kara yolunu seçmesi ve takip ettiği güzergah detaylıca mercek altına alındığında karşımıza çok çarpıcı sonuçlar çıkıyor.

        CHP lideri, Washington ile New York arasındaki 351 km'lik yolu 3 saat saat 48 dakikada alması gerekirken 8 saatte tamamlıyor.

        Aradaki kayıp olan 4 küsür saatlik zaman diliminde ne yaptığı ise tam bir muamma.

        Bu noktada Washington ile New York arasındaki mesafeyi gösteren haritayı detaylıca incelediğimiz vakit, güzergahın Fetullahçı Terör Örgütü'nün ininin bulunduğu Pensilvanya'nın yakınlarından geçtiği anlaşılıyor.

        SIR OKUL
        Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun kayıp 8 saatini köşesine taşıdı. Övür, Kılıçdaroğlu'nun gazetecileri atlatıp yaptığı yolculuk sırasında 2 mola verdiğini ve bir okulun odasına kapanıp saatlerde çıkmadığını söyledi.

        İşte Övür'ün konuyla ilgili yazısından ilgili bölüm:

        Bana gelen bilgilere göre, o yolculukta iki kez kısa mola verilmiş. Sonra bir okula gidilmiş, orada bir grup öğrenciyle ayaküstü konuşulduktan sonra okulun özel odalarında bir süre kalınmış ve sonrası yok. Bir kez daha soruyorum; orada daha önce yazdığım FETÖ'cü Şerif Ali Tekalan'la mı görüşüldü? Ya da başkaları da var mıydı?

        Gördüğünüz gibi tablo hiç iç açıcı değil. Bu siyasi hava, "o makam" için her yolu mubah sayan İmamoğlu'nu mu harekete geçirir yoksa "Gelsin de netleşiriz" diyen Akşener'in adaylığının önünü mü açar ya da Gül gibi sürpriz bekleyenlerin önü mü açılır göreceğiz. Ama ortalığın çok karışacağı ve Batı Yakasında, dosyaların açılacağı, itibarsızlaştırmaların başlayacağı, kılıçların çekileceği çok açık... Bu tablodansa ABD gezisi sonrası "icazet" suçlamaları da olsa, adaylığın netleşmesini tercih ederdim.

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        AMERİKAN DERİN DEVLETİNİN KONTROLÜNDEKİ ÜNİVERSİTEYİ DE ÇOK SEVİYOR
        CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD programında daha önce de gittiği Johns Hopkins Üniversitesi de bulunuyordu.

        Söz konusu üniversite Amerikan derin devletinin kontrolü altında.

        Kılıçdaroğlu, 30 Kasım - 4 Aralık 2013 tarihleri arasında da aynı üniversiteye konuk olmuştu.

            CHP lideri O dönem de Gezi kalkışmasıyla ilgili sözler söyleyip, Gezi'deki terör olaylarını "halk direnişi" gibi sözlerle savunmuştu.

            Johns Hopkins Üniversitesi, her ne kadar CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yuvası" olsa da, o üniversitenin "derin" bir yönü daha var.

            Kemal Kılıçdaroğlu daha CHP milletvekili iken, Ekim 2008 tarihinde Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Amerikan-İsveç merkezli Slikroad (İpek Yolu) Enstitüsü tarafından bir rapor hazırlandı.



            Svante E.Cornell ve Hail Magnus Karavelli imzalı 75 sayfalık rapordaki "kehanet" gibi Türkiye senaryoları dikkat çekiciydi.

            Raporun içinde Türkiye'yi sarsacak öngörülerden biri raporun 72. sayfasındaki ifadelerdi:

            "CHP'den istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal'la, yolsuzluklar konusunda kamuoyunun dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. CHP, yeniden Avrupa tarzı bir sosyal demokrat parti olarak ortaya çıkacak."

            Ne ilginç ki rapor yayınlandığında CHP Grup Başkan Vekili olan Kılıçdaroğlu, tam 2 yıl sonra 2010'da FETÖ'nün kaset kumpasıyla Deniz Baykal devrilip o koltuğa oturuyordu.

            Siyasi kariyerinde ilginç "kehaneti" ile önemli dönüm noktası olan Johns Hopkins Üniversitesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu kez Türkiye'deki seçimlerle ilgili konuşmacı olarak ağırlıyor.
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            Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayıp 8 saatinde ziyaret ettiği sır okul!
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