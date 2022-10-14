CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayıp 8 saatinde ziyaret ettiği sır okul!

SIR OKUL

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun kayıp 8 saatini köşesine taşıdı. Övür, Kılıçdaroğlu'nun gazetecileri atlatıp yaptığı yolculuk sırasında 2 mola verdiğini ve bir okulun odasına kapanıp saatlerde çıkmadığını söyledi.

İşte Övür'ün konuyla ilgili yazısından ilgili bölüm:

Bana gelen bilgilere göre, o yolculukta iki kez kısa mola verilmiş. Sonra bir okula gidilmiş, orada bir grup öğrenciyle ayaküstü konuşulduktan sonra okulun özel odalarında bir süre kalınmış ve sonrası yok. Bir kez daha soruyorum; orada daha önce yazdığım FETÖ'cü Şerif Ali Tekalan'la mı görüşüldü? Ya da başkaları da var mıydı?

Gördüğünüz gibi tablo hiç iç açıcı değil. Bu siyasi hava, "o makam" için her yolu mubah sayan İmamoğlu'nu mu harekete geçirir yoksa "Gelsin de netleşiriz" diyen Akşener'in adaylığının önünü mü açar ya da Gül gibi sürpriz bekleyenlerin önü mü açılır göreceğiz. Ama ortalığın çok karışacağı ve Batı Yakasında, dosyaların açılacağı, itibarsızlaştırmaların başlayacağı, kılıçların çekileceği çok açık... Bu tablodansa ABD gezisi sonrası "icazet" suçlamaları da olsa, adaylığın netleşmesini tercih ederdim.

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