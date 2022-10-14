CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayıp 8 saatinde ziyaret ettiği sır okul!

Cumhurbaşkanlığı için yanıp tutuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet için ABD'ye gittiği ABD'deki faaliyetleri gündemin 1 numarasında yer almaya devam ediyor.
Deyim yerindeyse hüsranla sonuçlanan 'icazet seferi' ABD'li isimlerden randevu bile alamayınca imajı yükseltmek için "Bay Kemal adaylık icazetini ya altılı masadan alır ya milletten alır. Amerika'ya bizim ihtiyacımız yok" açıklaması yapmıştı.
GÖTÜRDÜĞÜ GAZETECİLERİ ATLATIP 8 SAAT ORTADAN KAYBOLDU
Kılıçdaroğlu'nun ziyarette yanında götürdüğü Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Halk TV programcısı İsmail Saymaz, KRT Muhabiri Tülin Daloğlu, ANKA Editörü Duygu Güvenç ve Hacer Foggo gibi isimleri atlatıp 8 saat ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun Salı sabahı Boston'da yaptığı bir görüşmeden sonra tarifeli uçakla Washington'a gelmesi beklenirken götürdüğü gazetecileri atlatıp uçak biletini yakarak otomobille yola çıkmaya karar verdiği öğrenildi.
KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan seçildikten sonra 2013 yılında ABD'ye gitmiş ve FETÖ terör örgütü yöneticileriyle bir araya gelmişti.
Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin ardından FETÖ'nün 17/25 Aralık operasyonu gerçekleşmişti.