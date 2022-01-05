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Beşiktaş Antalyaspor 1-0 Süper Kupa Maçı | BJK 1-0 ANTALYASPOR Gol: Atiba Hutchinson | ATV MAÇ ÖZETİ İZLE

Beşiktaş Antalyaspor 1-0 Süper Kupa Maçı | BJK 1-0 ANTALYASPOR Gol: Atiba Hutchinson | ATV MAÇ ÖZETİ İZLE
05.01.2022 21:45

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Beşiktaş Antalyaspor 1-0 Süper Kupa Maçı | BJK 1-0 ANTALYASPOR Gol: Atiba Hutchinson! Süper Kupa DOHA'DA sahibini buluyor. 2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın 33. dakikasında ilk gol geldi. Siyah Beyazlılar Trinidad Tobago asıllı Kanadalı millî futbolcu Atiba Hutchinson'ın ayağından bulduğu golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. İşte ATV ekranlarından şifresiz canlı yayınlanan maçta Karakartal'ın Atiba'nın ayağından bulduğu gol...

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