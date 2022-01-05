2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile son kupa finalisti Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak dev karşılaşma, ATV'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Beşiktaş, müzesine bir kupa daha eklemek, Antalyaspor ise tarihinin ilk Süper Kupa'sını kazanmak istiyor.

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ATV CANLI YAYIN

Daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götüren Kara Kartal, Antalyaspor'u devirip 2. zaferini yaşamak istiyor. Tarihinde ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak olan Akdeniz ekibinde ise tek hedef galibiyet.