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ATV CANLI YAYIN | Beşiktaş Antalyaspor SÜPER KUPA MAÇI ŞİFRESİZ NAKLEN İZLE! Bjk maçı atv canlı yayın kesintisiz izle!

ATV CANLI YAYIN | Beşiktaş Antalyaspor SÜPER KUPA MAÇI ŞİFRESİZ NAKLEN İZLE! Bjk maçı atv canlı yayın kesintisiz izle!
05.01.2022 20:09

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ATV CANLI YAYIN | Beşiktaş Antalyaspor SÜPER KUPA MAÇI ŞİFRESİZ NAKLEN İZLE! 2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak dev karşılaşma, ATV'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Beşiktaş, müzesine bir kupa daha eklemek, Antalyaspor ise tarihinin ilk Süper Kupa'sını kazanmak istiyor. Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçını takvim.com.tr ve ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Televizyon Videoları

2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile son kupa finalisti Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak dev karşılaşma, ATV'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Beşiktaş, müzesine bir kupa daha eklemek, Antalyaspor ise tarihinin ilk Süper Kupa'sını kazanmak istiyor.

ATV CANLI YAYIN BEŞİKTAŞ - FRAPORT TAV ANTALYASPOR SÜPER KUPA MAÇI ŞİFRESİZ NAKLEN İZLE!

ATV CANLI YAYIN

Daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götüren Kara Kartal, Antalyaspor'u devirip 2. zaferini yaşamak istiyor. Tarihinde ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak olan Akdeniz ekibinde ise tek hedef galibiyet.

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