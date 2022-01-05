ATV CANLI YAYIN | Beşiktaş Antalyaspor SÜPER KUPA MAÇI ŞİFRESİZ NAKLEN İZLE! 2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak dev karşılaşma, ATV'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Beşiktaş, müzesine bir kupa daha eklemek, Antalyaspor ise tarihinin ilk Süper Kupa'sını kazanmak istiyor. Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçını takvim.com.tr ve ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.