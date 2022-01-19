Başkan Erdoğan Beştepe'de muhtarlara müjdeyi verdi: Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükseltme kararı aldık

Başkan Erdoğan, Beştepe'de muhtarlala buluşmada önemli açıklamalarda bulundu. Muhtarlara maaş zammı müjdesi veren Erdoğan, "Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını Asgari Ücret seviyesine, yani 4250 liraya yükseltme kararı aldık. Birileri atar tutar, biz yaparız. Hayata geçmesi için kanuni değişikliği en kısa zamanda yapacağımız maaşların muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Lafta değil.. Ben icraat konuşuyorum." dedi. Ekonomi gündemine de değinen Erdoğan, "Bankalardaki hesaplarını kur korumalı mevduata dönüştürenlerin sayısı artıyor. Piyasalarda bir daha dalgalanmanın yaşanmayacağını düşünüyoruz. Kur gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağız." şeklinde konuştu.