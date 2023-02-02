Elazığ'da evlenen 25 yaşındaki Mustafa Yılmaz, evlendikten 17 gün sonra ortadan kayboldu. 20 yaşındaki Nurten Nur Yılmaz, eşinin bir süredir kayıp olduğu ve haber alınamadığı ifadeleri ile Müge Anlı'ya katıldı ve programda "Babam kocamı işkence ederek öldürdü" iddiasıyla tüm şüpheleri öz babası ve ailesine yöneltmişti. Bu iddialar ardına bugün Elazığ'da 12 kişi gözaltına alındı. Gelişmeler sonrası ATV canlı yayınında çığlıkların ardı arkası kesilmedi. Mustafa Yılmaz'ın öldürüldüğü şüphesi artarken stüdyoda feryat figan sesleri koptu. Müge Anlı bir aile dramının yaşandığı o anlarda gözyaşlarını tutamadı.