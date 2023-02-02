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ATV canlı yayınında çığlıkların ardı arkası kesilmedi... Stüdyoda feryat figan sesleri! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

ATV canlı yayınında çığlıkların ardı arkası kesilmedi... Stüdyoda feryat figan sesleri! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı
02.02.2023 12:06 - Son Güncelleme: 02.02.2023 12:15

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Elazığ'da evlenen 25 yaşındaki Mustafa Yılmaz, evlendikten 17 gün sonra ortadan kayboldu. 20 yaşındaki Nurten Nur Yılmaz, eşinin bir süredir kayıp olduğu ve haber alınamadığı ifadeleri ile Müge Anlı'ya katıldı ve programda "Babam kocamı işkence ederek öldürdü" iddiasıyla tüm şüpheleri öz babası ve ailesine yöneltmişti. Bu iddialar ardına bugün Elazığ'da 12 kişi gözaltına alındı. Gelişmeler sonrası ATV canlı yayınında çığlıkların ardı arkası kesilmedi. Mustafa Yılmaz'ın öldürüldüğü şüphesi artarken stüdyoda feryat figan sesleri koptu. Müge Anlı bir aile dramının yaşandığı o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

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Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğan Elazığ son dakika gelişmesi... Mustafa - Onur Yılmaz kaybında şafak operasyonu! Müge Anlı stüdyosundaki gözaltı ortalığı karıştırdı. Kayıp olan iki kuzen Mustafa ve Onur Yılmaz'la ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Kayıp damat Mustafa Yılmaz'ın kayınpederi ve olayda adı geçen isimler şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Elazığ'da toplam 12 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili ATV canlı yayınında da Onur Yılmaz'ın annesi Hatice Yılmaz Elazığ Asayiş Şube Müdürlüğü'nden gelen ekipler tarafından Elazığ'a götürülmek üzere gözaltına alındı. 21 yaşındaki Nurten Nur Yılmaz, "Babam kocamı işkence ederek öldürdü" iddiasıyla Müge Anlı yayınına katılmış ve ortaya atılan iddialar kan dondurmuştu. İşte Müge Anlı'daki son dakika gelişmesinin detayları...

feryat figan sesleri yükseldi

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