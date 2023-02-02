Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğan son dakika: Elazığ'daki Mustafa - Onur Yılmaz kaybında stüdyodaki o gözaltıyla feryat figan sesleri yükseldi
Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğan Elazığ son dakika gelişmesi... Mustafa - Onur Yılmaz kaybında şafak operasyonu! Müge Anlı stüdyosundaki gözaltı ortalığı karıştırdı. Kayıp olan iki kuzen Mustafa ve Onur Yılmaz'la ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Kayıp damat Mustafa Yılmaz'ın kayınpederi ve olayda adı geçen isimler şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Elazığ'da toplam 12 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili ATV canlı yayınında da Onur Yılmaz'ın annesi Hatice Yılmaz Elazığ Asayiş Şube Müdürlüğü'nden gelen ekipler tarafından Elazığ'a götürülmek üzere gözaltına alındı. 21 yaşındaki Nurten Nur Yılmaz, "Babam kocamı işkence ederek öldürdü" iddiasıyla Müge Anlı yayınına katılmış ve ortaya atılan iddialar kan dondurmuştu. İşte Müge Anlı'daki son dakika gelişmesinin detayları...
Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğan son dakika: Elazığ'daki Mustafa - Onur Yılmaz kaybında stüdyodaki o gözaltıyla feryat figan sesleri yükseldi.
"MUSTAFA'NIN GÖZÜ ÖNÜNDE ANNESİNE TECAVÜZ EDECEĞİM..."
Müge Anlı'daki Nurten Nur Yılmaz 'babam kocamı kaçırıp öldürdü' dedi detaylar kan dondurdu.
ONUR'UN DA BABAMIN DA BU İŞTE PARMAĞI VAR"
Daha birkaç hafta evvel dünyaevine giren 25 yaşındaki arkeoloji öğrencisi Mustafa Yılmaz, 22 Ocak'ta yaşadığı şehir olan Elazığ'dan şüpheli şekilde kayıplara karıştı.
Mustafa Yılmaz'ın eşi Nurten Yılmaz, "Mustafa Yılmaz, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Arkeoloji bölümünde okuyordu. Aileme Mustafa'dan bahsettim. Onay vermediler. 28 Aralık günü Mustafa ile kaçtım. Baban peşimizi bırakmadı. Her gün tehdit ediyordu. 22 Ocak Pazar günü kahvaltıya gitmiştik. Mustafa beni eve bırakmaya geldiğinde kardeşi Büşra, Onur'un görüşmek istediğini söyledi. Onur teyzesinin oğlu, benim de amcamın oğluydu. Evden 'Kuzenim Onur ile görüşeceğim' diyerek çıktı. Daha da gören olmadı" dedi.
İddialara göre Nurten'in babası, Nurten'in Onur ile evlenmesini istiyor fakat Onur 'O benim kardeşim, evlenmem diyor.' Baba da gidip Onur'un abisine 'O zaman sen evlen benim kızımla' diyor. Ondan da ret cevabı alıyor. Bu sırada Mustafa ile Nurten birbirlerini seviyorlar ve evlenemeyince kaçıyorlar.