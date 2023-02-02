Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğan son dakika: Elazığ'daki Mustafa - Onur Yılmaz kaybında stüdyodaki o gözaltıyla feryat figan sesleri yükseldi.

İddialara göre Nurten'in babası, Nurten'in Onur ile evlenmesini istiyor fakat Onur 'O benim kardeşim, evlenmem diyor.' Baba da gidip Onur'un abisine 'O zaman sen evlen benim kızımla' diyor. Ondan da ret cevabı alıyor. Bu sırada Mustafa ile Nurten birbirlerini seviyorlar ve evlenemeyince kaçıyorlar.