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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024, 17:22 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024, 18:01

A SPOR CANLI 🔴 BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI CANLI YAYIN ŞİFRESİZ NAKLEN İZLE 📺 EYÜP BJK 🏆 ZTK MAÇI CANLI İZLE ⚽

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşme mücadelesinde Beşiktaş Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. EYÜP BJK ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (ZTK) 5. Tur Maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. İşte BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI CANLI YAYIN A SPOR ŞİFRESİZ NAKLEN İZLEME EKRANI...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında bugün saat 21'de Eyüpspor'u konuk edecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. İşte BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI CANLI YAYIN A SPOR ŞİFRESİZ NAKLEN İZLEME EKRANI...

ASpor CANLI YAYIN

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bugün saat 21.00'de Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede Murat Erdoğan yönetecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek.




Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Colley, Amartey, Masuaku ve Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak. Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak. Ligde şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve tek hedefi Türkiye Kupası olan Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcısı Fernando Santos yönetiminde kupada şampiyonluk hedefliyor.

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