Haberler Televizyon Videoları 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2023! Yeni öğretmen ataması takvimi belli oldu mu? Öğretmen atamaları branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? | VİDEO

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2023! Yeni öğretmen ataması takvimi belli oldu mu? Öğretmen atamaları branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? | VİDEO

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2023! Yeni öğretmen ataması takvimi belli oldu mu? Öğretmen atamaları branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? | VİDEO
20.03.2023 16:50

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eğitim sisteminin kalitesini artırmak, eğitim kadrosunu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Peki; Yeni öğretmen ataması takvimi belli oldu mu? Öğretmen atamaları branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? Milli Eğitimi Bakanı Mahmut Özer'den son dakika atama takvimi ve branş dağılımı açıklaması geldi. İşte detaylar...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Erdoğan atanacak öğretmenlerin öncelikle depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirileceğini belirtti.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.



Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun.




ATAMA TAKVİMİ VE BRANŞ DAĞILIMI KISA SÜREDE AÇIKLANACAK
Milli Eğitimi Bakanı Mahmut Özer, "45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

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