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7 maddelik MGK Bildirisi açıklandı! TAKVİM gündeme getirmişti! 'Teröristan' tezgahı dağıtılacak: Tüm unsurlularıyla bertaraf edilecek

Başkan Erdoğan liderliğinde sona eren MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı. TAKVİM'in gündeme getirdiği, ABD'nin kurduğu Batı'nın desteklediği 'teröristan' odaklı seçim müsameresi ile ilgili açıklanan bildiride, "Irak ve Suriye'de gasp ettiği toprakları terör yuvası hâline getiren PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır" denildi. Öte yandan Gazze vurugusu yapılan bildiride, tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısının ve katliamın sorumlularının adalete karşı hesap vermesine yönelik çabaların artmasının kritik önemde olduğu ifade edildi.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 07:40 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 21:12
7 maddelik MGK Bildirisi açıklandı! TAKVİM gündeme getirmişti! ’Teröristan’ tezgahı dağıtılacak: Tüm unsurlularıyla bertaraf edilecek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Kritik MGK sonrası yazılı açıklama! İşte alınan kararlar...

Bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ VE DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği ile bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu aktarıldı.

Irak'la eş güdüm ve işbirliğinin, ülkeler arasındaki ahdi zeminin genişlemesiyle daha ileri aşamalara taşınacağı vurgulanan bildiride, güvenlik alanında kaydedilecek somut ilerlemelerin, bölgenin kalkınmasına yönelik müşterek gayretleri kuvvetlendireceğine işaret edildi.

Bildiride, "Irak ve Suriye'de gasbettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası hukuktan kaynaklanan mesuliyetlerini yok sayarak Gazze'deki katliamlarını sürdüren İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçlara son vermesi için dünyanın dört bir yanında yükselen sesleri bastırmaya yönelik uygulamaların, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve ifade hürriyetini savunduğunu iddia eden çevrelerin samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtilen bildiride, işte alınan kararlar:

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ VE DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.




2. Komşumuz Irak'la eş güdüm ve iş birliğimizin, ülkelerimiz arasındaki ahdî zeminin genişlemesiyle daha ileri aşamalara taşınacağı vurgulanarak güvenlik alanında kaydedilecek somut ilerlemelerin, bölgemizin kalkınmasına yönelik müşterek gayretlerimizi kuvvetlendireceği belirtilmiştir.



3. Irak ve Suriye'de gasp ettiği toprakları terör yuvası hâline getiren PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır.



4. Uluslararası hukuktan kaynaklanan mesuliyetlerini yok sayarak Gazze'deki katliamlarını sürdüren İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçlara son vermesi için dünyanın dört bir yanında yükselen sesleri bastırmaya yönelik uygulamaların; hukukun üstünlüğü, demokrasi ve ifade hürriyetini savunduğunu iddia eden çevrelerin samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtilmiştir. Buna mukabil tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısının ve katliamın sorumlularının adalete karşı hesap vermesine yönelik çabaların artmasının kritik önemde olduğu ifade edilmiştir.



5. Ukrayna'daki insani durumun her geçen gün kötüleşmesine sebep olan savaşa ilişkin son gelişmeler ele alınarak adil ve kalıcı bir barışın en kısa sürede tesisine ilişkin imkânlar değerlendirilmiş; kıyıdaş ülkelerle birlikte, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin tahkimine yönelik çalışmaların sürdürülmesinin önemi vurgulanmıştır.



6. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde kaydedilen müspet gelişmelerin barışı sağlayacak bir anlaşma ile neticelenmesi yönündeki temennimiz ve kalıcı barışın tesisini hedefleyen tüm iyi niyetli çabalara desteğimiz teyit edilmiştir.



7. Yapay zekâ alanında kaydedilen ilerlemenin, insanlık tarihinde yeni bir merhaleye geçilmesini mümkün kılabilecek büyük fırsatlar sunduğuna; bununla birlikte, bahse konu sahadaki potansiyelin birtakım sınamaları ve siber alanda oluşan yeni tehditleri de beraberinde getireceğine dikkat çekilmiştir. Türkiye'nin, yapay zekâ çalışmalarının ilmî, askerî, iktisadi ve içtimai neticelerine hazırlıklı olmasının ve bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

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