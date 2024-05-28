7 maddelik MGK Bildirisi açıklandı! TAKVİM gündeme getirmişti! ’Teröristan’ tezgahı dağıtılacak: Tüm unsurlularıyla bertaraf edilecek

Bildiride, PKK /KCK-PYD/YPG, FETÖ VE DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği ile bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu aktarıldı.

Bildiride, "Irak ve Suriye'de gasbettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası hukuktan kaynaklanan mesuliyetlerini yok sayarak Gazze'deki katliamlarını sürdüren İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçlara son vermesi için dünyanın dört bir yanında yükselen sesleri bastırmaya yönelik uygulamaların, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve ifade hürriyetini savunduğunu iddia eden çevrelerin samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtilen bildiride, işte alınan kararlar:

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ VE DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.