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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024, 19:54 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024, 19:57

Sarıyer'de Feci Kaza: Bahçeköy Kemer Mahalle Muhtarı Fulya Türen Bayram hayatını kaybetti!

Sarıyer Bahçeköy'de virajı alamayan elektrikli araç kontrolden çıkarak kaza yaptı. Mahalle muhtarı Fulya Türen Bayram olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki Süreyya Akkoca yaralandı. Olay yerinden ilk görüntüler videomuzda.

Sarıyer'de virajı alamayan araç yan yatarak sürüklenerek bariyer ile otomobilin arasına sıkıştı. Kazada Sarıyer Bahçeköy Kemer Mahalle muhtarı Fulya Türen Bayram hayatını kaybetti.

Kaza, 16.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, virajı alamayan elektrikli araç yan yatarak savruldu. Ardından bariyerlere çarparak durabilen araç bariyer ile 53 HP 959 plakalı Skoda marka aracın arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri elektrikli aracın içinde sıkışan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İki kişi aracın üst kısmını kesilerek çıkarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde Fulya Türen Bayram'ın hayatını kaybettiği yanında bulunan Süreyya Akkoca ise yaralandığını belirledi. Yaralı Süreyya Akkoca tedavi edilmek üzere Seyrantepe eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Fulya Türen Bayram'ında Sarıyer Bahçeköy Kemer Mahalle muhtarı olduğu öğrenildi. Polis kazayla alakalı inceleme başlattı.

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