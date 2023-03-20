Müge Anlı Twitter gündemine yerleşti. Atv ekranlarında gündemi belirkeyen Müge Anlı CHP medyasının yalan haberini yanıtsız bırakmadı. "İktidar partisi Müge Anlı'ya Milletvekili adaylığı teklif etti. Kulislerde Anlı'nın yüzde 2 ile 2,5 oyu olduğuna inanılıyor." iddiasına Müge Anlı'dan bomba yanıt geldi.

Twitter'da gündem olduğunu gören Müge Anlı canlı yayında iddialara yanıt verdi.

"Oturduğum yerde TT oluyorum. Benim hiç siyasetle alakam yok, ha yapmak istersem biliyorsunuz ki yaparım. Bugün ben kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç alıyorum. Daha da kadınları görürsünüz. Abuk subuk şeylerle beni TT falan yapmayın. Gelen teklif de yok, aşk olsun hiç teklif eden de yok. Ayrıca yüzde 2.5 çok az bir kere. Madem yapacaksınız şöyle yüzde 25 falan yapın da şanımız yürüsün. Siz öyle uydurursanız biz de böyle dalga geçeriz. Daha da dalga geçerim de işim var, bu yeter size." diyerek haberleri ti'ye aldı.