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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! 3 isim ilk kez milli olacak

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! 3 isim ilk kez milli olacak
17.03.2023 15:47 - Son Güncelleme: 17.03.2023 15:48

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. Abdülkerim Bardakcı, Umut Nayir ve Mehmet Can Aydın ilk defa davet aldı. İşte o isimler...

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