A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! 3 isim ilk kez milli olacak

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. Abdülkerim Bardakcı, Umut Nayir ve Mehmet Can Aydın ilk defa davet aldı. İşte o isimler...
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. Abdülkerim Bardakcı, Umut Nayir ve Mehmet Can Aydın ilk defa davet aldı. İşte o isimler...
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.
Abdülkerim Bardakcı, Umut Nayir ve Mehmet Can Aydın ilk defa davet aldı.
İşte o isimler;