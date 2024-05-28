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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024, 11:54 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024, 11:54

Deniz Akkaya Haberleri: Ünlü manken Efe Önbilgin'den olan 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! “Önce saldırdı sonra balkona kilitledi”

Hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık gündem olan Deniz Akkaya, bu kez kızıyla ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 2010'da boşandığı Efe Önbilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızını ifşa eden Akkaya'nın anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü dile getiren Akkaya, kızının elinden polisler sayesinde kurtulduğunu dile getirdi. Açıklamalarının ardından tepki çeken Deniz Akkaya, yeni paylaşımlarda bulunarak olayın detaylarını anlattı ve "Hepinizi tek tek mahkemeye vereceğim" dedi. İşte Deniz Akkaya ile 15 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin arasında yaşananlar...

Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! “Önce saldırdı sonra balkona kilitledi” Ayşe ile arasında neler oldu?
Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! "Önce saldırdı sonra balkona kilitledi" Ayşe ile arasında neler oldu?

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