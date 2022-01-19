19 Ocak yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil mi?

19 OCAK 2022 BUGÜN KAR TATİLİ OLAN İLLER!

MARDİN'DE KAR NEDENİYLE EĞİTİME BUGÜN ARA VERİLDİ

Mardin'de etkili olan kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar bugün tatil edildi.

Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, okulların kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ımız il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü, eğitime bir gün süre ile ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarımızdan hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerimiz, 19 Ocak Çarşamba günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaklar" ifadelerine yer verdi.

ERZURUM

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerden Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'de okullar bir gün tatil edildi.

Engelli ve hamile kamu personeli ise idari izinli sayılacak.

GAZİANTEP

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının olduğunu belirtti.

Gül, açıklamasında, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın." ifadelerini kullandı.

HATAY

Hatay genelinde sağanak ve kar nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada "İlimizde devam eden kuvvetli yağışlar dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Hatay genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

MALATYA

Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kent merkezi ve ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının şiddeti arttı. Merkez ve ilçeler, kısa sürede beyaza bürünürken, belediye ekipleri de karla mücadele çalışması başlattı. Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte eğitime ara verildiğini belirterek, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" dedi

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, meteoroloji tahminler doğrultusunda kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Hava şartları nedeniyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla 19 Ocak Çarşamba günü kent genelindeki okulların tamamında eğitime ara verildiği duyuruldu.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 19 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

BURSA

Bursa'nın Büyükorhan, Keles, Yenişehir, Harmancık ve İnegöl ilçelerinde kar nedeniyle okullar tatil edildi.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, ilçede yoğun kar yağışının öngörüldüğü belirtilerek, "Buzlanma, don olayı gibi riskler nedeniyle 19 Ocak çarşamba günü eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile ve engelli vatandaşlar idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Keles Kaymakamlığından yapılan açıklamada da "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı, don ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Yenişehir ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada ise tüm kademelerde eğitime ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

İnegöl Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Meteorolojiden alınan bilgi doğrultusunda kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle, ilçemizdeki özel ve resmi okullarımızın tamamında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel öğretim kurslarında ve muhtelif kurslarda 19/01/2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilçemiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile olan personelimiz de 19/01/2022 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

DENİZLİ

Denizli'nin 11 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Ocak çarşamba günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çameli, Babadağ, Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak, ve Çivril ilçelerinde ise yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

KAYSERİ

Kayseri'de şiddetli kar yağışı nedeni ile 5 ilçede okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından Kayseri Valiliği tarafından Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda 19 Oak Çarşamba günü Melikgazi,Kocasinan, Talas, Hacılar,İncesu ilçelerimizde eğitim öğretime ara verilmiştir.Hamile ve engelli vatandaşlarımız idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarca değerlendirme yapılacaktır."

KONYA

Konya'nın 25 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Öğleden sonra başlayan kar yağışı Konya'nın çok sayıda ilçesinde etkili oluyor. Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Konya'yı Antalya, Ankara, Aksaray, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan karayollarında tipi ve fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Tipi, buzlanma ve kontrolden çıkarak yolu kapatan araçlar sebebiyle araçların geçişine izin verilmiyor.

Ereğli ilçesinde de öğleden sonra başlayan kar yağışı etkili oldu. Kaldırımlar beyaza bürünürken, araçlar trafikte yavaş yavaş ilerledi. Belediye ekipleri de tuzlama çalışması yaptı. Vatandaşlar dükkanlarının önünü ve araçlarını temizledi.

Konya'nın 25 ilçesinde tamamen, 3 ilçesinde de çok sayıda kırsal mahallede kar yağışından dolayı 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle okulların tatil olduğu ilçeler şunlar:

"Ahırlı, Altınekin, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak."

Öte yandan, Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerine bağlı çok sayıda mahallede de eğitime 19 Ocak 2021 Çarşamba 1 gün ara verildiği bildirildi.

MERSİN

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerdeki okulların tatil edildiği, Gülpınar'da ise uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin yüksek kesimindeki Yeğenli, Uzuncaburç ve Ovacık mahallelerindeki ilkokul ve ortaokullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 ve 20 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada da kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede okullarda 19 Ocak'ta uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi.

Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulunun kapsam dışında bırakıldığının kaydedildiği açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

ORDU

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Gülyalı, Perşembe, Ünye ilçelerimizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet, Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda, Fatsa ilçemizde ise ilçe merkezi dışında kalan ve taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Açıklamada, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAKARYA

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime ara verilecek.

Taraklı Kaymakamlığından yapılan yazıyı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hava koşulları sebebiyle 19 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verilmiştir."

SAMSUN

Samsun'un Ladik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ladik ilçesinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ladik ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba okulların tatil edildiği duyuruldu.

ADIYAMAN

Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava konuşlarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için 18-19 Ocak'ta Valiliğimiz kararıyla il geneli eğitim-öğretime 2 gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AFYON

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yollarda meydana gelebilecek yoğun buzlanma ve don olayları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerdeki özel ve resmi okullarda eğitim öğretime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, il genelindeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

AKSARAY

Aksaray'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aksaray Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİLECİK

Bilecik'te, kar nedeniyle öğleden sonra ve eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün öğleden sonra ve yarın tarihlerinde okulların tatil edilmesine ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Bilecik merkez ve ilçelerinde kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor.

BİNGÖL

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

BOLU

Bolu'da, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Bolu Valiliği, meteorolojik verilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

BURDUR

Burdur'da kar yağışı nedeniyle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime ara vermesine karar verdi. Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre 19.01.2022 tarihinden itibaren ilimiz genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; İl Geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ve liselerin yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelenmesine, rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 1gün ara verilmesine, Burdur merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan (anne veya babadan biri) kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

DÜZCE

Düzce'de kar yağışı sebebiyle kent genelinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde beklenen kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle, yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 19 Ocak çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, halk eğitim kurslarına da bir gün ara verildiği kaydedildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği açıklandı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ'da etkili oldu. Kent genelinde başlayan kar yağışıyla Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, yolların açık kalması için çalışma yaptı. Valilik ise kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

ERZİNCAN

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirterek, "İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü, kent genelindeki tüm okullarımızda eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu personelinin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verdi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 1 gün ara verildi.

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada "İl genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 19.01.2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır. Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

KARABÜK

Karabük merkez ve ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerinde eğitime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

KİLİS

Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Kilis genelinde eğitime, rehabilitasyon merkezleri dahil 19 Ocak Çarşamba ara verildiği belirtildi.

Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

KÜTAHYA

Kütahya Valiliği, kentte etkili olan kar yağışının ardından yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle kent merkezi ile tüm ilçelerdeki okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

Kütahya'da aralıklarla etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı da olumsuz etkiledi. Kütahya Valiliği kar yağışı ve soğuk havanın ardından eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı, yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel eğitim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullarda devam etmekte olan takviye kurslarında 19/01/2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Valilik açıklamasında kent genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ tehlikesi değerlendirilerek, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede devam eden kar yağışı, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

NİĞDE

Niğde'de yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada "Kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla; 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesinin, hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Öğrencilere de seslenen Çeber, şunları kaydetti:

"Sevgili atmacalarım, yoğunluktan 2 gündür mesajlara bakamıyorum. Neler olmuş neler. İlçelerimizin farklı hava durumları nedeniyle verdikleri farklı tatil kararlarına sevinenler, üzülenler, kayanlar, düşenler, donanlar. Bazılarınızın üzüldüğünü gördüm şimdi ben de çok üzüldüm. Atmacalarım oy birliğiyle, en güzel değerlendirme ve yorumlarla dedi ki, '19.01.2020 Çarşamba tatil'. Valileri de dedi ki, 'Yeter ki siz isteyin.' Bakın oraya 19.01.2020 yazdım ama bu sefer yakalayan olmadı henüz. Tabii ki 19.01.2022. Karın tadını benim için de çıkarın lütfen. Sağlığınıza ve pandemi kurallarına dikkat!"

SİVAS

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceğinden eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Meteoroloji yine yüzünüzü güldürüyor. Sivas'ımızın nimeti olan karla birlikte size tatil de geldi. Gece oluşabilecek buzlanma da ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden Sivas genelinde eğitime yarın 1 gün ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

TUNCELİ

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının hayatı zorlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Kent merkezi başta olmak üzere Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 19 Ocak Çarşamba günü tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

UŞAK

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Uşak'ta gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırdı. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar yüksekliği nedeniyle Uşak Valiliği açıklamada bulunarak okulların bugün tatil edildiğini açıklamıştı. Valilikten yapılan yeni açıklamada, 19 Ocak 2022 günü de mevcut hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verdiği belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de izinli olduğu belirtildi.

YOZGAT

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları ve buzlanma riskine karşı il genelinde eğitime ara verildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 19 Ocak Çarşamba gün ara verildiğini bildirdi.

Polat, açıklamasında, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını belirtti.

ARTVİN

Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar sebebiyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitim-öğretime 19 Ocak Çarşamba ara verileceği belirtildi.

Açıklamada Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinde taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin bu tarihte izinli sayılacağı aktarıldı.

BATMAN

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun yağan kar yağışı nedeni ile okullar tatil edildi.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİTLİS

Bitlis merkez ve Mutki ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Yoğun kardan dolayı merkez ilçeye bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mutki Kaymakamlığı da ilçede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin idari izinli sayılacağını duyurdu.

ÇANKIRI

Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerin, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okulların 19 Ocak çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

GİRESUN

Giresun'da kar yağışı nedeniyle 7 ilçedeki tüm okullarda, 9 ilçede ise köy okullarında eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, merkez ilçe, Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okullarında okulların tatil edildiği kaydedildi.

KARAMAN

Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi, Ayrancı, Kazımkarabekir, Başyayla ve Ermenek ilçelerinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Kazımkarabekir, Ayrancı, Başyayla ve Ermenek ilçelerinde her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da il merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Devrekani, Doğanyurt, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi, Azdavay, Küre, Cide ve Daday ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 19 Ocak'ta ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Öte yandan kent merkezinde de eğitime bir gün ara verilmişti.

OSMANİYE

Osmaniye'nin Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Osmaniye merkezde sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Bu kapsamda Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Bahçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Bahçe ilçemizde yoğun kar yağışı ve ulaşımın aksaması nedeniyle 19 Ocak 2022 tarihi Çarşamba günü tüm merkez ve köy okullarımızda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bazı köylerde eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı yüzünden ulaşımda sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Bu nedenle Yoğunoluk, Koçlu, Kayasuyu, Yenigün ve İlbistanlı köylerindeki ilkokul ile ortaokullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini kaydeden Tapsız, bu okullarda taşımalı eğitimin de yapılmayacağını aktardı.

SİNOP

Sinop'un bazı ilçelerinde, kar ve buzlanma nedeniyle eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar dolayısıyla merkez ilçe, Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim verilen, Erfelek ilçesinde ise tüm okullarda 19 Ocak Çarşamba eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi.

TOKAT

Tokat'ta 5 ilçede tüm okullarda, merkeze ve 6 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle Almus, Başçiftlik, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Tokat Merkez, Erbaa, Turhal, Zile, Artova, Pazar, Sulusaray ilçelerine bağlı köy ve kasaba okulları ile taşıma kapsamında olan öğrenciler için eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi.

ZONGULDAK

Devrek Kaymakamı Ümit Altay, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçe genelinde kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Bu sebeple taşımalı eğitimde 19 Ocak çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiğini aktaran Altay, ilçe merkezinde ve Çaydeğirmeni'nde eğitim öğretimin devam edeceğini duyurdu.

20 OCAK 2022 İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz kar tatili hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır...