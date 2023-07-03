Twitter'da 'limit' dönemi! Elon Musk'tan bir tuhaf savunma: Dünyaya iyilik yaptım

Twitter'a getirilen sınırlama sonrasında tepkilerin odağında olan Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla kendini savundu. Dünyaya iyilik yaptığını ifade eden Musk, "Telefonu bırakın ve gidip ailenizle vakit geçirin" dedi.

TWİTTER'DA LİMİT DÖNEMİ

Dünya, dünden beri Twitter'da meydana gelen yeni uygulamayı konuşuyor. Dün sosyal medya platformu Twitter'a giren kullanıcılar 'limit aşımı' uyarısıyla karşılaşmış ve platformu kullanamıştı.

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, platformdaki manipülasyonu belirleyebilmek için kullanıcılara geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirildiğini duyurdu.

Musk, Twitter hesabından, sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek için getirilen geçici limitlere ilişkin paylaşımda bulundu.

LİMİTLER YÜKSELTİLDİ

Doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetti.

Musk, daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etti.

ÜCRETLİ HESAPLARA AYRICALIK

Sosyal medya platformu Twitter, geçen yıl da ücretli doğrulama hizmetini başlatmıştı.

Bugün ise Musk, geçici okuma limitlerini doğrulanmış kullanıcılar içinde günde 10 bin gönderiye; doğrulanmamış kullanıcılar için günde bin gönderiye; yeni ve doğrulanmamış kullanıcıların limitinin ise günde 500 gönderiye yükseldiğini ifade etti.

"DÜNYA İÇİN İYİLİK YAPIYORUM"

Tepki çeken karar sonrası ise Musk, kendisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla savundu.

Musk, "Bir izleme sınırının belirtilmesinin nedeni hepimizin Twitter bağımlısı olması ve dışarı çıkmaya ihtiyaç duyulmasıdır. Buradan dünya için bir iyilik yapıyorum" dedi.

Musk, başka bir paylaşımında ise "Derin bir transtasınız, uyanın. Arkadaşlarınızı ve ailenizi görmek için telefondan uzaklaşın" açıklamasında bulundu.