Tayfun füzesinin yeni görüntüleri paylaşıldı: 3...2...1...

Yunanistan'ın korkuyla takip ettiği yerli savunma füzemiz Tayfun'un yeni görüntüleri paylaşıldı.

Roketsan tarafından paylaşılan görüntülerde, "3...2...1" geri sayımının ardından Tayfun'un ateşlendiği ve hedefe doğru başarıyla gittiği görülüyor.

TAYFUN'UN 2'NCİ TESTİ BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTI

Tayfun'un 2'nci test atışı da 23 Mayıs'ta başarıyla gerçekleştirilmişti.

Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.44'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', ikinci kez Rize semalarından yükseldi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TAYFUN füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifaderiyle görüntüleri paylamıştı.

İlk kez ekim ayında test edilen 'Tayfun', yine Rize- Artvin Havalimanı'ndan denize doğru Sinop açıklarına fırlatılmıştı.

TAYFUN YUNAN'I KORKUTMUŞTU!

Tayfun'un ekim ayında ateşlenmesi Yunanistan'ı panikletmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN: 1000 KİLOMETRE MENZİLİ YAKALAYACAĞIZ

Tayfun'un ateşlendiği dönem Mardin'de Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı" programında bir gencin, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunu hatırlatması ve Yunan medyasının Türkiye'deki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtmesinin ardından, "Sizce oluşan teknolojik gelişmelerden korkuyorlar mı?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Korkuyorlar tabii. Bize ne dediler? Çılgın Türkler. Ne dediler? Çılgın Türkler geliyor. Hele hele bir de Tayfun Füzesi menzili 560 kilometre olarak açıklandı, 560'ı bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım. Nedir dedim nihai durum. Dediler ki biz 1000 kilometreyi yakalayacağız. Şimdi tabii bunu duyunca Yunan hoplamasın mı? Ege'de bazı çılgınlıklar yaptılar. Bizimkiler de gerekeni yaptı. Yapma işte rahat dur. Bizimle uğraşma. Bizim sizinle Ege'de dalaşma diye bir şeyimiz yok. Buna geçmişte hep 'it dalaşı' derlerdi. Arkadaşlara dedim ki bu ifade çok çirkin. Eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız."