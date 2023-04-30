Selçuk Bayraktar paylaştı! "GÖK VATAN'DA KOL KOLA"

TEKNOFEST' İstanbul, Atatürk Havalimanında devam ediyor. Birçok yeniliğin ve buluşun vatandaşlara sergilendiği festivalde Türk savunma sanayisinin dev projeleri de, ziyaretçileri ile buluşuyor. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen TEKNOFEST tüm heyecanıyla devam ediyor. Vatandaşların ilgisi oldukça yoğun. Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilere kapısını açan TEKNOFEST’te çok özel ve tarihi anlar yaşanıyor. TEKNOFEST’te tarihi anlar yaşandı: İnsanlı ve insansız savaş uçakları birlikte uçtu. TEKNOFEST 2023 kapsamında sergilenen ve Selçuk Bayraktar'ın '2024 yılında seri üretime geçecek' dediği Kızılelma hem Avrupa hem de Arap basınında manşet oldu.