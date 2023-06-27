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Milli gözlem uydusu 'İMECE' uzaydan Togg Teknoloji Kampüsü’nü görüntüledi!

Milli gözlem uydusu 'İMECE' uzaydan Togg Teknoloji Kampüsü’nü görüntüledi!
27.06.2023 21:00

OTOMATİK OYNAT

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Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve millî gözlem uydusu İMECE, yerli otomobilimizin üretildiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg Teknoloji Kampüsü'nü görüntüledi. Sanayi ve Teknologi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vurgusu yaparak görüntüyü paylaştı. Başkan Erdoğan da İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü’nü uzaydan görüntülemesine kayıtsız kalmadı.

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Yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan bu yana görevini başarılı bir şekilde sürdürüyor.

İMECE son olarak Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg Teknoloji Kampüsü'nü uzaydan görüntüledi.

TOGG TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ'NÜ UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİ

Sanayi ve Teknologi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelişmeyi resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu. "Milli Teknoloji Hamlesi" vurgusu yapan Kacır, "Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve millî gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ediyor. İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir görüntü..." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN KAYITSIZ KALMADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü'nü uzaydan görüntülemesine kayıtsız kalmadı. Erdoğan, Twitter hesabından Sanayi ve Teknologi Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın paylaşımını retweet etti.

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