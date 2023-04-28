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Savunma Sanayi Başkanı Demir: “Ağır sınıf taarruz helikopterimiz ATAK-2 ilk kez havalandı”

Savunma Sanayi Başkanı Demir: “Ağır sınıf taarruz helikopterimiz ATAK-2 ilk kez havalandı”
28.04.2023 21:34

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İsmail Demir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2’in ilk kez havalandığını duyurdu. Paylaşımında, “İstanbul’daki TEKNOFEST coşkusuna Ankara’dan müjdeli bir selam ile katılıyoruz. Ağır Sınıf Taarruz Helikopterimiz ATAK-2 ilk kez havalandı. TUSAS ve katkıda bulunan tüm paydaşlarımızı tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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ATAK-2, 10 ton ağırlığa ve 1200 kg'lık mühimmat kapasitesine sahip

Savunma Sanayi Başkanlığı, ATAK-2'nin üretim ve test sürecine ilişkin açıklamada da bulundu. Açıklamada "Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ATAK 2 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri projesi kapsamında çalışmalar 17 Şubat 2019 tarihinde başladı. Tasarım ve yapısal üretim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer testleri başlatılan ATAK 2 ilk motor çalıştırma gereksinimleri olan testleri başarıyla sonuçlandırarak projenin en önemli virajlarından biri olan ilk motor çalıştırmasını da 23 Nisan 2023 tarihinde başarıyla icra etti. Bu tarihten itibaren yerde motor çalıştırma ve dayanıklılık testlerini icra eden ATAK 2, bugün itibarıyla tekerlerini yerden tamamen keserek 15.00 ile 15.15 saatleri arasında ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Dünyanın bu sınıftaki üçüncü helikopteri olan ATAK-2, 10 ton ağırlığa ve 1200 kg'lık mühimmat kapasitesine sahiptir" denildi.

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