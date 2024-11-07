Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 18:02 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 18:04

Sony'nin yüksek performans vaat eden yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro 7 Kasım itibariyle Türkiye'de satışa sunuldu. Kullanıcılar bu gelişme sonrası arama motorlarında; PS5 Pro fiyatı ne kadar - Kaç TL? PlayStation 5 Pro ön sipariş fiyatı belli oldu! Türkiye'de ne zaman satılacak? PS5 Pro'nun Teknik Özellikleri neler? gibi aratmalarda bulundu. İşte PlayStation 5 Pro modeline dair merak edilen ayrıntılar.

Oyun tutkunlarının heyecanla beklediği PlayStation 5 Pro, sonunda Türkiye'de satışa çıktı. 7 Kasım itibariyle teknoloji mağazalarında ve çevrimiçi satış platformlarında ön siparişe sunulan yeni nesil konsol, dikkat çeken özellikleri ve yüksek fiyatıyla gündemde.

PlayStation 5 Pro'nun Yurt Dışı ve Türkiye Fiyatı

Sony'nin PS5 Pro modeli, dünya çapında piyasaya sürülürken Türkiye'de de aynı anda satışa sunuldu. Avrupa'da 799 euro, ABD'de ise 699 dolar fiyatla listelenen PS5 Pro, Türkiye'de 50 bin TL etiket fiyatıyla raflarda yerini aldı. Bu fiyat, yurt dışı satış fiyatlarına kıyasla oldukça yüksek bir seviyede bulunuyor.

Teknoloji Mağazalarında Satış Başladı

PlayStation 5 Pro, Türkiye'deki büyük teknoloji mağazaları ve çevrimiçi alışveriş sitelerinde, resmi distribütör garantisiyle kullanıcılarla buluştu. Stokların sınırlı olduğu belirtilirken, teslimat tarihlerinin 14 Kasım ile 21 Kasım arasında değişebileceği ifade ediliyor. Konsol şu an için ön siparişle satışa sunulmuş durumda ve yoğun talep nedeniyle birçok kişi bu fırsatı kaçırmamak adına sipariş veriyor.

Oyun Performansı ve Geliştirmeler

PlayStation 5 Pro, donanım yükseltmelerinin yanı sıra yazılım alanında da önemli gelişmelerle geliyor. Yeni model, özellikle grafik kalitesinde büyük yenilikler sunacak ve PS5 Pro'ya özel çıkacak oyunlar, güçlü donanım desteği sayesinde daha zengin bir oyun deneyimi yaşatacak. Lansmanda, 90'dan fazla oyunun PS5 Pro için optimize edildiği açıklandı ve önümüzdeki dönemde daha birçok oyun için de iyileştirmeler yapılması planlanıyor.

Sonuç: Yüksek Fiyat, Güçlü Performans

Sony'nin yeni nesil konsolu PS5 Pro, grafik ve işlem gücü bakımından önemli bir gelişim sergiliyor. Ancak, Türkiye'de 50 bin TL gibi oldukça yüksek bir fiyatla satışa sunulması, konsolun daha çok yüksek bütçeli oyunculara hitap etmesini sağlıyor. Güçlü performansı ve gelecekteki oyun destekleriyle PS5 Pro'nun, oyun dünyasında önemli bir yere sahip olması bekleniyor.

PS5 Pro'nun Teknik Özellikleri

Sony, PS5 Pro modelini piyasaya sürerken önemli donanım iyileştirmelerine de yer verdi. Yeni model, grafik performansı açısından orijinal PlayStation 5'e göre oldukça güçlü. PS5 Pro, işlem gücü olarak %67 daha fazla raw TFLOPS sağlayarak, genel performansını %45 oranında artırıyor. İşte PS5 Pro'nun öne çıkan özellikleri:

CPU: AMD Ryzen Zen2, 8 çekirdek/16 iş parçacığı

GPU: 16.7 TFLOPS, AMD Radeon RDNA grafik motoru

Bellek: 16GB GDDR6 / 2GB DDR5 RAM

Depolama: 2TB SSD

Portlar: 2x USB-A, 2x USB-C (10 Gbps destekli)

Bağlantı: Ethernet, 802.11be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.1

Güç: 390W

Boyutlar: 388 x 89 x 216 mm

Ağırlık: 3.1 kg