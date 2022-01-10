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Kimliklerde yeni dönem! 50 ilde başladı! Çipli kimlik E-imza yükleme işlemleri nereden ve nasıl yapılır?

Kimliklerde yeni dönem! 50 ilde başladı! Çipli kimlik E-imza yükleme işlemleri nereden ve nasıl yapılır?
10.01.2022 13:05

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Çipli kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün itibarıyla 50 ilde başladı. İşlemler nüfus müdürlüklerinde bulunan nüfusmatikler aracılığı ile yapılabilecek ve ocak sonunda 81 ilde aktif hale gelecek. Peki; E-İmza çipli kartlara yüklenecek? Mobil imza nasıl alınır? Çipli kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Kimliklerde yeni dönem bugün 50 ilde başladı. Kısa sürede ülke geneline yayılacak e-imza uygulamasıyla birlikte vatandaşların zaman ve maliyetten tasarruf sağlaması bekleniyor. e-İmzanın kimlik kartlarına yüklenmesi 50 ilde nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek.

KİMLİK KARTLARINDA YENİ DÖNEM! BUGÜN BAŞLADI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ikinci adımını kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesi oluşturuyor.

Bu kapsamda, e-İmza yükleme işlemleri bugün itibaren 50 ilde nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek.

Bu iller Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak olacak.

Nüfusmatiklerde e-İmza yükleme işlemlerinin başlamasından kısa süre sonra ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yükleme yapılabilecek.

Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilecek.

ZAMAN VE MALİYETTEN TASARRUF SAĞLANACAK
e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektörde kırtasiyeciliğin azaltılması, iş ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Böylece işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler çevrim içi olarak da yapılabilecek.

e-İmza kullanan kişi sayısının artmasıyla elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanılmasının artırılması sağlanacak.

Belirli harf ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veri olan e-İmza, ıslak imzaya göre kimliklendirme işlemlerinde son derece güvenilir bir araç olma özelliği taşıyor.

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