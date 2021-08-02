Instagram’da kısıtlamama nasıl kalkar? Instagram daha sonra tekrar dene hatası nedir?

Instagram'da binlerce kullanıcı çeşitli hatalarla karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar "daha sonra tekrar dene" ve "feedback required hatası" gibi uyarılar aldı. Sosyal medya platformunun kullanıcıları yapılacak olan açıklamaya odaklandı. Sorunun temel kaynağı merak konusu oluyor. Peki, Instagram daha sonra tekrar dene feedback required hatası nedir? İnstagram topluluk kuralları ihlali ne anlama geliyor? İşte merak edilenler...

Türkiye'de ve dünyada binlerce Instagram kullanıcısı çeşitli problemlerle karşı karşıya geldi. Binlerce kullanıcı problemin kaynağını merak ediyor. Sosyal medyada son saatlerde bu konu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, Instagram daha sonra tekrar dene feedback required hatası nedir? İnstagram topluluk kuralları ihlali ne anlama geliyor? İşte merak edilenler...

INSTAGRAM DAHA SONRA TEKRAR DENE FEEDBACK REQUİRED HATASI

Instagram daha sonra tekrar dene feedback required hatası ve Instagram topluluk kuralları ihlali ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

İşte topluluk kuralları hakkında Instagram açıklaması;

AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.

INSTAGRAM TOPLULUK KURALLARI

Instagram'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde;

COVID-19: Topluluk Kuralları Güncellemeleri ve Koruma Önlemleri: İnsanlar dünyanın dört bir yanında bu eşi görülmemiş halk sağlığı kriziyle karşı karşıyayken, Topluluk Kurallarımızın insanları zararlı içeriklere ve COVID-19 ile ilgili yeni tür kötüye kullanımlara karşı koruduğundan emin olmak istiyoruz. Zarara yol açan eylemlerin koordine edilmesi, tıbbi maskeler ve ilişkili ürünlerin satışı, nefret söylemi, zorbalık ve taciz ve şiddete veya fiziksel yaralanmalara yol açması muhtemel yanlış bilgilerin engellenmesi dahil olmak üzere ilkelerimizi kullanarak gerçek dünyada zarara yol açabilecek içerikleri kaldırmak için çalışıyoruz. Durum gelişmeye devam ederken, platformdaki içerikleri incelemeye, söylemlerdeki trendleri değerlendirmeye ve uzmanlarla etkileşim kurmaya devam edecek ve bu kriz sırasında uygun olduğu durumlarda topluluğumuzun üyelerini emniyette tutmaya devam etmek için ilkelerimizle ilgili ek rehberlik sunacağız.

Kısa

Instagram'ın insanların ilham alabileceği ve kendilerini ifade edebileceği özgün ve güvenli bir yer olarak kalmasını istiyoruz. Bu topluluğu daha da iyi hale getirmemize yardımcı olun. Yalnızca kendi fotoğraf ve videolarınızı yükleyin ve yasalara daima uyun. Instagram'daki herkese saygı duyun. İnsanlara spam göndermeyin veya çıplaklık barındıran içerikler paylaşmayın.

Uzun

Instagram; kültürleri, yaş aralıkları ve inançları son derece çeşitli olan zengin topluluğumuzun bir yansımasıdır. Herkes için güvenli ve açık bir ortam yaratacak farklı bakış açıları üzerine ayrıntılı olarak düşündük.

Bu mükemmel topluluğu daha da iyi hale getirmemize ve korumamıza yardımcı olabilmeniz için Topluluk Kuralları'nı oluşturduk. Instagram'ı kullanmanız, bu kuralları ve Kullanım Koşullarımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu kurallara bağlılık duyuyoruz ve sizin de aynı şekilde hissettiğinizi umuyoruz. Bu kuralların dışına çıkarsanız içeriğiniz silinebilir, hesabınız kapatılabilir veya başka kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz.

Bazı durumlarda, normalde Topluluk Kurallarımıza aykırı olabilecek ancak haber değeri taşıyan ve kamu yararı gözetilerek paylaşılan içeriklere kamusal farkındalık oluşturma amacıyla izin veriyoruz. Bunu, sadece içeriğin kamu yararı açısından değerini zarar riski ile kıyasladıktan sonra yapıyoruz ve bu kararları verirken insan haklarına yönelik uluslararası standartlara başvuruyoruz.

Yalnızca kendi çektiğiniz veya paylaşma hakkına sahip olduğunuz fotoğrafları ve videoları paylaşın.

Her zaman olduğu gibi, Instagram'da paylaştığınız içeriklerin sahibi sizsiniz. Daima özgün içerikler paylaşın. Paylaşma hakkına sahip olmadığınız, internetten kopyaladığınız veya topladığınız hiçbir şeyi paylaşmayın. Fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi alın.

Geniş bir hedef kitle için uygun olacak fotoğraf ve videolar paylaşın.

İnsanların zaman zaman çıplaklık içeren sanat veya yaratıcılık eseri görseller paylaşmak isteyebileceğini biliyoruz, ancak çok sayıda sebepten ötürü Instagram'da çıplaklığa izin vermiyoruz. Cinsel ilişkinin, cinsel organların veya tamamı açıkta bulunan kalçaların göründüğü fotoğraflar, videolar ve bazı dijital olarak oluşturulmuş içerikler bunlardan bazılarıdır. Bebek emzirme, doğum ve doğum sonrası anlar, sağlıkla ilgili durumlar (örneğin, meme alma operasyonu sonrası, meme kanseri farkındalığı veya cinsiyet değiştirme operasyonu) ya da bir protesto eylemi bağlamında gösterilen fotoğraflar hariç, kadın meme uçlarının gösterildiği bazı fotoğraflar da buna dahildir. Resimler ve heykellerdeki çıplaklıkta da herhangi bir sakınca görmüyoruz.

İnsanlar, çocuklarının fotoğraflarını ve videolarını paylaşmayı seviyor. Güvenlik nedeniyle çıplaklık veya kısmen çıplaklık içeren çocuk görüntülerini kaldırabiliriz. Bu içerikler iyi niyetli olarak paylaşılmış olsa da, başka kişiler tarafından beklenmedik şekillerde kullanılabilir. Daha fazla bilgiyi Ebeveynler İçin İpuçları sayfamızda bulabilirsiniz.

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'a giren kullanıcıların bazı konularda sorun yaşandığı görülüyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen dakikalarda Instagram'ın normale dönmesi bekleniyor.

INSTAGRAM HAKKINDA

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.