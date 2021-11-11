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Haluk Bayraktar müjdeyi verdi! 2 harika SİHA geliyor!

Haluk Bayraktar müjdeyi verdi! 2 harika SİHA geliyor!
11.11.2021 10:00
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Ulusal ve uluslararası birçok firmanın en yeni ürünlerinin sergilendiği SAHA EXPO 2021 fuarı başladı. Savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde milli sistemler geliştirmek hedefiyle kurulan SAHA İstanbul, büyük ilgi görüyor. Fuarda açıklamalarda bulunan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, amfibi hücum gemisi sınıfına giren Türkiye'nin ilk gemisi olan TCG Anadolu'ya iniş-kalkış yapılabilen 2 yeni SİHA modeli hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. İki yeni SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) geliyor...

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